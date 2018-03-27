Биткоин дешевеет более чем на 6% на новостях о запрете рекламы криптовалют в Twitter

Основная криптовалюта биткоин (bitcoin) дешевеет во вторник утром на фоне новостей о том, что Twitter вводит запрет на рекламу криптовалют вслед за Google и Facebook, Litecoin при этом снижается в цене почти на 10% на новостях о том, что проект LitePay приостановил все операции и будет продан, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 10.21 мск биткоин дешевел на 6,5% — до 7,925 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта снижалась в цене на 6,4%, до 7,878 тысячи долларов, на Binance — на 6,9%, до 7,863 тысячи долларов.

"Вчера и сегодня утром на рынке продолжилось падение, биткоин достиг уровня 7,8 тысячи долларов, другие криптовалюты снижались сильнее, в результате общая капитализация рынка составила менее 300 миллиардов долларов, а доля биткоина в нем — около 45%", — рассказал РИА Новости директор по инвестициям фонда Cryptolife Fund Мансур Гусейнов. Дешевеют и альтернативные криптовалюты: Ethereum — на 10,5%, до 465,9 доллара, Ripple — на 8,4%, до 0,58 доллара, Bitcoin Cash — на 6,5%, до 908,23 доллара, Litecoin на 11,4%, до 141,9 доллара.

Twitter со вторника начинает вводить запрет на рекламу криптовают вслед за аналогичным решением Google и Facebook. Запрет коснется рекламы ICO (первичного публичного размещения токенов), а также продажи виртуальных валют. Новая политика коснется рекламы криптовалютных бирж и услуг криптокошельков, но только если они не будут являться публичными компаниями с листингом на определенных крупных фондовых площадках.

Litecoin при этом под давлением на новостях о продаже платежного сервиса LitePay. Как сообщается на сайте Litecoin Foundation, глава LitePay Кеннет Асар (Kenneth Asare) ранее проинформировал компанию о том, что прекратил все операции LitePay и готовится к ее продаже. Согласно релизу, Асару было отказано в дальнейшем финансировании проекта, поскольку он не смог предоставить детальную информацию о расходах.