Криптовалюты упали на фоне прекращения работы платежного процессора LitePay

Investing.com — Криптовалюты упали после того, так как платежный процессор Litecoin LitePay неожиданно прекратил свою деятельность всего через месяц после его запуска в феврале.

Биткоин на бирже Bitfinex торговался на отметке $7859,0, скинув 7,6% за последние 24 часа.

Ethereum, вторая по величине криптовалюта в мире по показателю рыночной капитализации, упала на 12,6% до $462,70 на бирже Bitfinex.

XRP/USD потеряла на 11,7% до $0,56442 на бирже Poloniex.

Цифровая валюта Litecoin торговалась в минусе на 8,8% на отметке $144,50.

Litecoin Foundation, которая контролирует развитие Litecoin и инвестирует в LitePay, объявила на своем веб-сайте во вторник, что LitePay прекращает свою деятельность. Платформа LitePay должна была запустить свою торговую услугу 26 февраля, но 5 марта уведомила своих клиентов по электронной почте, что все еще «проверяет всех перспективных клиентов» и щадерживает регистрацию карт «из-за отрицательных обратных связей и резких действий эмитентов карт в отношении криптовалютных компаний». С тех пор ситуация никак не прояснилась.

Litecoin Foundation заявила, что генеральный директор процессингового сервиса LitePay Кеннет Азаре приостановил все операции компании и готовится к ее продаже.

Основатель Litecoin Чарли Ли извинился за поддержку проекта после публикации новостей.

«Как и все остальные, мы сосредоточились на положительных моментах, которые были слишком хороши, чтобы быть правдой, и мы проигнорировали многие из предупреждающих знаков», — сказал Ли. «Мне жаль, что я поддерживал эту компанию и обещаю проводить более тщательные проверки в будущем».

Litecoin Foundation выпустила аналогичное заявление на своем веб-сайте.

«Мы очень разочарованы, что эта эпопея закончилась таким образом, и мы приносим извинение за отсутствие должной осмотрительности, которая могла бы прояснить проблемные вопросы заранее. В настоящее время мы работаем над ужесточением нашей политики и повышением степени исследования проектов чтобы убедиться, что подобное не произойдет еще раз».

«Litecoin отлично справлялся до проекта LitePay и будет продолжать делать это», — добавила компания.