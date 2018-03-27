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Биткоин подешевел после запрета рекламы криптовалют в Twitter
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Биткоин подешевел после запрета рекламы криптовалют в Twitter 

Investing.com Россия 30 минут назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Во вторник курсы биткоина и других цифровых валют продолжили снижение после сообщений о том, что Twitter запретит рекламу криптовалют, а процессор платежей LitePay приостановил свою работу.
К 14:59 МСК биткоин подорожал на 2,06% и торговался на позиции $7943,9 на бирже Bitfinex. Во время ночных торгов был зафиксирован минимум сессии $7772,6. В декабре биткоин достиг исторического максимума близко к $20000, а в начале февраля его курс падал до $6000.
Курс Litecoin снизился на 5,31% до $143,84 после сообщения о том, что платежный процессор LitePay прекратил выполнение операций всего через месяц после своего запуска в феврале. Litecoin Foundation, которая занимается развитием криптовалюты Litecoin и делала инвестиции в стартап LitePay, сообщила о том, что несколько дней тому назад генеральный директор LitePay Кеннет Азар заявил о том, что приостанавливает работу компании и пострается ее продать.
На своем сайте Litecoin Foundation принесла извинения инвесторам.
«Мы приносим наши глубочайшие извинения за то, что эта история заканчивается таким образом, и за недостаточную бдительность, которая бы могла позволить раньше выявить некоторые из проблем, — заявили в Litecoin Foundation. — В настоящее время мы работаем над усилением мер безопасности, чтобы гарантировать невозможность повторения таких ситуаций».
Компания Twitter Inc (NYSE:TWTR) последовала примеру Facebook (NASDAQ:FB) и Google (NASDAQ:GOOGL), запретив рекламу криптовалют. Слухи о введении такого запрета ходили уже давно, но официальное заявление было сделано только в понедельник. Новые правила будут введены в течении следующих 30 дней. Будет запрещена реклама криптовалютных бирж и услуг цифровых кошельков за исключением рекламы публичных компаний, акции которых торгуются на ведущих фондовых биржах.
Цены на другие криптовалюты снизились. Вторая по величине капитализации криптовалюта Ethereum на бирже Bitfinex подешевела на 6,07% до $458,27. Третья по капитализации на рынке криптовалюта Ripple подешевела на 2,78% до $0,57518.
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