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КамАЗу без торгов предоставят землю под строительство музея в Набережных Челнах
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КамАЗу без торгов предоставят землю под строительство музея в Набережных Челнах 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Исполняющий обязанности главы республики на время его краткосрочного отпуска Алексей Песошин поручил исполкому Набережных Челнов предоставить ПАО «КамАЗ» без проведения торгов земельный участок площадью 5093 квадратных метра для дальнейшего строительства музея. Соответствующее распоряжение от 28 марта опубликовано на сайте главы Республики Татарстан.
Отметим, что участок будет предоставлен автогиганту на правах аренды. Открытие музея, которое запланировано на 2019 год, посвящено 50-летию кампании.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что Ростех передаст Татарстану до 6% акций КамАЗа.
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