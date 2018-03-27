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В ГД внесли проект о запрете установления цен в морских портах в валюте
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В ГД внесли проект о запрете установления цен в морских портах в валюте 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, запрещающий устанавливать цены на услуги в морских портах РФ в иностранной валюте, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
Законопроект был рассмотрен и одобрен на заседании правительства РФ 22 марта. Отмечается, что его принятие позволит снизить издержки российских юрлиц, связанные с транспортировкой грузов морским транспортом.
"Законопроект направлен на исключение возможности установления цен на услуги, оказываемые в морских портах Российской Федерации, в иностранной валюте или условных единицах, что в связи с негативными изменениями курса национальной валюты приводит к значительному росту стоимости таких услуг для российских юридических лиц", — говорится в справке к документу.
Согласно проекту, цены, тарифы, расценки, ставки на услуги в морском порту должны быть выражены в рублях. Одновременно законопроектом вводится требование о том, что установление цен, тарифов, расценок, ставок в иностранной валюте или условных денежных единицах при осуществлении расчетов за услуги в морском порту РФ допускается только в случаях, определенных федеральным законом.
Ранее, в августе руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Игорь Артемьев попросил президента России Владимира Путина дать поручение акционерам Новороссийского морского торгового порта (НМТП) перевести тарифы из долларов в рубли. Глава государства поручил с 1 января 2018 года перейти на такой режим работы и перевести тарифы для стивидоров во всех портах в национальную валюту.
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