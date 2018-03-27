В ГД внесли проект о запрете установления цен в морских портах в валюте

Законопроект был рассмотрен и одобрен на заседании правительства РФ 22 марта. Отмечается, что его принятие позволит снизить издержки российских юрлиц, связанные с транспортировкой грузов морским транспортом.

"Законопроект направлен на исключение возможности установления цен на услуги, оказываемые в морских портах Российской Федерации, в иностранной валюте или условных единицах, что в связи с негативными изменениями курса национальной валюты приводит к значительному росту стоимости таких услуг для российских юридических лиц", — говорится в справке к документу.

Согласно проекту, цены, тарифы, расценки, ставки на услуги в морском порту должны быть выражены в рублях. Одновременно законопроектом вводится требование о том, что установление цен, тарифов, расценок, ставок в иностранной валюте или условных денежных единицах при осуществлении расчетов за услуги в морском порту РФ допускается только в случаях, определенных федеральным законом.