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Криптовалюта за 60 минут. Открытый лекторий на Blockchain Conference Moscow
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Криптовалюта за 60 минут. Открытый лекторий на Blockchain Conference Moscow 

Банки Сегодня 1 час назад
Фото: Банки Сегодня
Криптовалюта за 60 минут. Открытый лекторий на Blockchain Conference MoscowРазработчики, пытаясь повторить успех биткоина, а также исправляя его недостатки, наполнили рынок разнообразными криптовалютами. Согласно прогнозам экспертов, только в 2018 году будет создано на 40% проектов больше, чем в 2017 году.
Гости лектория узнают лучше, что происходит на криптовалютном рынке, получат представление о трейдинге и научатся пользоваться электронным кошельком.
Ведущим лектория станет спикер конференции Blockchain Conference Moscow — трейдер сообщества онлайн-инвесторов iTuber Игорь Порох, который подробно расскажет:
как открыть кошелек для криптовалюты;
какую информацию можно разглашать, владея кошельком, а какую — нет;
как покупать криптовалюту;
как расплачиваться криптовалютой (к примеру, за токены на ICO).
Лекторий будет проходить с 12:00 до 13:00 в питч-зоне Blockchain Conference Moscow. У посетителей также будет возможность наблюдать за ICO Champ — соревнованием проектов, которые выходят на ICO или находятся в процессе токенсейла.
Вход на практикум свободный при условии регистрации на выставку.
Подробнее прочитать о мероприятии и зарегистрироваться можно на сайте Blockchain Conference Moscow.
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