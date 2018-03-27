Криптовалюта за 60 минут. Открытый лекторий на Blockchain Conference Moscow

Криптовалюта за 60 минут. Открытый лекторий на Blockchain Conference MoscowРазработчики, пытаясь повторить успех биткоина, а также исправляя его недостатки, наполнили рынок разнообразными криптовалютами. Согласно прогнозам экспертов, только в 2018 году будет создано на 40% проектов больше, чем в 2017 году.

Гости лектория узнают лучше, что происходит на криптовалютном рынке, получат представление о трейдинге и научатся пользоваться электронным кошельком.

Ведущим лектория станет спикер конференции Blockchain Conference Moscow — трейдер сообщества онлайн-инвесторов iTuber Игорь Порох, который подробно расскажет:

как открыть кошелек для криптовалюты;

какую информацию можно разглашать, владея кошельком, а какую — нет;

как покупать криптовалюту;

как расплачиваться криптовалютой (к примеру, за токены на ICO).

Лекторий будет проходить с 12:00 до 13:00 в питч-зоне Blockchain Conference Moscow. У посетителей также будет возможность наблюдать за ICO Champ — соревнованием проектов, которые выходят на ICO или находятся в процессе токенсейла.

Вход на практикум свободный при условии регистрации на выставку.

Подробнее прочитать о мероприятии и зарегистрироваться можно на сайте Blockchain Conference Moscow.