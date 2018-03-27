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Россиянам повысят минималку на 53 процента
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Россиянам повысят минималку на 53 процента 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Минтруд строит планы на будущее
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) к 2020 году может увеличиться на 53 процента. Об этом говорится в материале Минтруда, распространенном пресс-службой на коллегии министерства.
«За 2018-2020 годы МРОТ повысится на 53 процента при прогнозируемом росте потребительских цен за данный период на 12,5 процента», — утверждается в документе.
Также министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что заработные платы бюджетников не будут снижаться после роста в начале 2018 года, а реальный размер пенсий в минувшем году составил 4,9 процента.
7 марта президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 мая 2018 года МРОТ должен составить 11163 рублей. Таким образом он будет доведен до прожиточного минимума.
Согласно закону, МРОТ будет индексироваться ежегодно. Он будет зависеть от уровня прожиточного минимума на второй квартал предыдущего года.
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