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Проход индексом Мосбиржи 2250 п создает риски снижения к уровню 2200-2190 п, — Сергей Дроздов, аналитик ГК «Финам»
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Проход индексом Мосбиржи 2250 п создает риски снижения к уровню 2200-2190 п, — Сергей Дроздов, аналитик ГК «Финам» 

Прайм 2 часа назад
Фото: Прайм
Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 2,72%, закрывшись на отметке 7220,50 пунктов, промышленный индекс Dow Jones прибавил 2,84%, высокотехнологичный NASDAQ выстрелил на 3,26%. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на три базисных пункта — до 2,85 процента.
Излюбленная схема Трампа — «громкое заявление-шантаж-переговоры» — дает свои плоды в отношении торговых партнеров США, несмотря на их крайнее недовольство. Так, вслед за европейскими производителями стали, в прошедшие выходные свою готовность к диалогу на предмет ввозных пошлин выразил представитель МИД Поднебесной Хуа Чуньин, и от того, как быстро стороны придут к единому консенсусу по данному вопросу, будет зависеть дальнейшая динамика мировых фондовых рынков.
Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов снизились на 0,41%, закрывшись на отметке $70,06 в преддверии выхода данных по запасам «черного золота» от Американского института нефти, которые будут опубликованы сегодня в 23.30 мск.
В настоящий момент локальными поддержками по Brent по-прежнему выступают отметки $69,65 и $68. Сопротивления расположены на $70,60 и $71,30, закрепление над последним серьезно увеличит шансы дальнейшего роста к отметкам $73-75.
Очередной виток конфронтации между Лондоном и Москвой на фоне «дела Скрипаля» привел к высылке российских дипломатов из США и ЕС, что крайне негативно отразилось на динамике отечественных биржевых индексов.
За последние несколько месяцев в российские активы наблюдался значительный приток иностранных денег, особенно в бумаги Сбербанка, где по сообщению Грефа, до 40% free-float принадлежат американским «инвесторам», что на мой взгляд создает риски более сильной коррекции при разрастании негативной тенденции как на внешних так и на внутренних биржевых площадках.
Индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2240,85 п., снизившись на 1,95%. В текущей ситуации проход отметки 2250 пунктов создает предпосылки к дальнейшему снижению к уровню 2200 п. -2190 п., где локальной поддержкой выступает отметка 2223 п. Для возврата к росту индикатору нужно штурмовать уровень 2260 пунктов.
На данном этапе локальной поддержкой во фьючерсе на индекс РТС выступает 122500 п. при проходе которой инструмент может снизиться к уровню 121200, где будет решаться судьба дальнейшего движения. Ближайшие сопротивления расположены на 124500 п. и 125000 п.
Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 57,16, прибавив 0,22% по отношению к доллару США на фоне нефтяных котировок торгующихся над отметкой $70 за баррель и ослабления американской валюты на глобальном рынке.
В настоящий момент сопротивлением в паре выступает отметка 57,40. Локальные поддержки расположены на отметках 57 и 56,80.
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