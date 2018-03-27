Птицефабрику «Псковскую» вновь выставили на торги

Как сообщили в пресс-службе Российского аукционного дома, на торги одним лотом выставлены три сельхозплощадки, расположенные в Пскове , деревнях Тямша и Писковичи. Часть площадок в настоящее время сдана в аренду профильным компаниям ООО «Псковский комбикормовый завод» и ООО «Племрепродуктор Назия».

По решению суда, минимальная цена птицефабрики оказалась рекордно низкой — 684,6 тысячи рублей. Торги пройдут со 2 апреля по 27 августа, в течение этого времени стоимость лота будет поэтапно снижаться каждую неделю, пишет «Псковская лента новостей».

Напомним, ООО «Птицефабрика „Псковская“ признана банкротом в 2014 году.