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Птицефабрику «Псковскую» вновь выставили на торги
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Птицефабрику «Псковскую» вновь выставили на торги 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как сообщили в пресс-службе Российского аукционного дома, на торги одним лотом выставлены три сельхозплощадки, расположенные в Пскове, деревнях Тямша и Писковичи. Часть площадок в настоящее время сдана в аренду профильным компаниям ООО «Псковский комбикормовый завод» и ООО «Племрепродуктор Назия».
По решению суда, минимальная цена птицефабрики оказалась рекордно низкой — 684,6 тысячи рублей. Торги пройдут со 2 апреля по 27 августа, в течение этого времени стоимость лота будет поэтапно снижаться каждую неделю, пишет «Псковская лента новостей».
Напомним, ООО «Птицефабрика „Псковская“ признана банкротом в 2014 году.
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