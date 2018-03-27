Российский рынок под каблуком геополитики, — Анна Бодрова, старший аналитик компании «Альпари»

Валютный индикатор ушел из среднесрочного торгового диапазона 1250-1300 пунктов и стоит ниже, около 1230 пунктов. Ближайшие пару дней покажут, готов ли рынок формировать новый коридор, или это просто эмоциональная распродажа. Ближайшим уровнем поддержки для индекса РТС сейчас выступает отметка 1225 пунктов, при ее пробое будет открыта дорога к 1200 пунктам.

Индекс МосБиржи тоже провалился достаточно заметно, почти на 2% за сессию. Все мартовские попытки продвинуться на таком фоне кажутся детским лепетом — сейчас рублевый индикатор находится у уровней с 14 февраля, то есть около пятинедельных минимумов. Расстановка сил здесь все больше на стороне «медведей», поскольку внешний фон почти не меняется, а испытание нервной системы дипломатических миссий только началось. В таких условиях продавцы могут воспользоваться ситуацией и «уронить» индекс к поддержке на уровнях 2220-2225 пунктов, откуда откроется путь к 2190 пунктам.

К сегодняшней сессии финансовый фон сложился умеренно позитивным, американские рынки накануне скорректировались вверх, нефть в «зеленом». Однако в политическом плане, где основную роль играет «дело Скрипаля» и его последствия, ничего не поменялось — здесь для российских индексов однозначный негатив. Сегодняшние торги по индексу МосБиржи могут начаться попыткой отскока, но вряд ли она окажется крайне результативной.