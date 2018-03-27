Нефтяные фьючерсы в юанях стали популярнее Brent

Нефтяные фьючерсы в юанях популярнее, чем Brent

Стартовавшие накануне торги фьючерсами на нефть в юанях вызвали повышенный интерес. В первые минуты объем торгов превзошел объем торгов фьючерсами на нефть марки Brent, которые считаются эталоном.

Всего за первую сессию были заключены сделки на 62 млн баррелей, в денежном выражении — на 27 млрд юаней, это более $4 млрд

Среди первых покупателей контрактов в юанях стали крупнейшие нефтетрейдеры: Trafigura, Glencore, и Freepoint Commodities.

Многие эксперты полагают, что в перспективе китайские фьючерсы на нефть станут мировым ориентиром, что в итоге сделает юань главной резервной валютой — так называемым ПЕТРОЮАНЕМ. Впрочем, есть и скептики, которые сомневаются, что это возможно. В первую очередь потому, что китайская экономика не является рыночной, и власти вмешиваются в ход торгов при появлении первых признаков пузыря.

Уже сейчас на этом рынке действуют достаточно жесткие ограничения. Например, котировки в течение одного дня могут колебаться лишь на 5% в обе стороны, а затраты на хранение нефти выше, чем в целом по страны. Все это сделано, чтобы несколько ограничиить спекулянтов.

Впрочем, объем торгов и наличие крупных международных игроков говорит о том, что интерес к новому контракту все же есть.

Поставки нефти в Китай через покупку фьючерсных контрактов — наиболее прозрачный вариант, и именно этом может стать главным фактором, привлекающим все новых участников. По оценкам экспертов, тот факт, что спрос на нефть со стороны КНР будет и дальше только расти, позволяет говорить о перспективах развития нового фьючерсного рынка нефти.

Впрочем, это изначально было одной из главных причин. Теоретически Китай может принуждать основных поставщиков заключать контракты на фьючерсном рынке, тем самым повышая значимость юаня на мировой арене.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА Китай, напомним, по итогам прошлого года обошел США по объему импорта нефти.

Стоит отметить, что на первом этапе ценовые колебания нефтяных фьючерсов в юанях будут ограничены довольно узким коридором: по 5% в любую сторону с цены закрытия по итогам предыдущей торговой сессии.

Технические спецификации очень похожи на описание контракта на российскую нефть Urals. Китайский фьючерс предполагает содержание серы 1,5% по весу и плотность 32,0 в градусах API.

Торги проводятся с 9:00 до 11:30 и с 13:30 до 15:00 по Пекину (4:00-6:30 и 8:30-10:00 мск).