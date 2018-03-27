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Возобновление уверенного роста на рынке РФ пока выглядит маловероятным, — Антон Старцев, ведущий аналитик ИФ «Олма»
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Возобновление уверенного роста на рынке РФ пока выглядит маловероятным, — Антон Старцев, ведущий аналитик ИФ «Олма» 

Прайм 38 минут назад
Фото: Прайм
В итоге акции ВТБ (VTBR) подешевели на 4.3%, Сбербанка (SBER) и Сургутнефтегаза (SNGS) — на 2.7%, Газпрома (GAZP) — на 2.6%, Московской биржи (MOEX) и Мечела (MTLR) — на 2.5%, Татнефти (TATN) — на 2.4%.
Во втором эшелоне вновь была отмечена коррекция вниз по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции РусАква (AQUA) подешевели на 6.9%, Южного Кузбасса (UKUZ) — на 6.2%, Распадской (RASP) — на 6.0%.
Фондовые индексы США повысились на 2.7% — 3.3%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в понедельник. Европейские индексы закрылись в умеренном минусе, по азиатским наблюдается повышение.
Сегодня в начале торгов не исключен некоторый «отскок» по индексу РТС — смягчение внешнего фона может способствовать сокращению спекулятивных коротких позиций. Вместе с тем, основные факторы риска остаются в силе, и возобновление уверенного роста на рынке пока выглядит маловероятным. С позиций технического анализа, возможная цель наметившейся коррекции вниз лежит в диапазоне 1170 пунктов — 1200 пунктов по индексу РТС.
На валютном рынке в начале торгов возможно некоторое снижение по паре доллар-рубль вслед за курсом доллара к корзине мировых валют, но, по данным технического анализа, пока нет оснований говорить о завершении консолидации немногим выше 57.0.
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