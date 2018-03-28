В начале торгов возможно возобновление коррекции вниз по индексу РТС, — Антон Старцев, ведущий аналитик ИФ «Олма»

Фондовые индексы США понизились на 1.4% — 2.9%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются разнонаправленно. Европейские индексы закрылись в плюсе, по азиатским возобновилось снижение.

Сегодня в начале торгов возможно возобновление коррекции вниз по индексу РТС. Инвесторы на мировых рынках, судя по динамике фондовых индексов и доходности казначейских облигаций США, вновь отдают предпочтение активам с низким уровнем риска (так, доходность десятилетних казначейских бумаг вчера понизилась с 2.85% годовых до 2.77% — минимум с начала февраля текущего года).

Во второй половине дня повлиять на настрой трейдеров могут данные по ВВП США (15:30 мск, окончательная оценка за четвертый квартал прошедшего года). Кроме того, в 17:30 мск выйдет отчет Минэнергетики США по запасам нефти (ожидается небольшое сокращение).

На валютном рынке в начале торгов возможно некоторое повышение по паре доллар-рубль под влиянием внешнего фона.