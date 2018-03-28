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В начале торгов возможно возобновление коррекции вниз по индексу РТС, — Антон Старцев, ведущий аналитик ИФ «Олма»
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В начале торгов возможно возобновление коррекции вниз по индексу РТС, — Антон Старцев, ведущий аналитик ИФ «Олма» 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Однако улучшение внешнего фона оказалось не столь устойчивым, чтобы вызвать заметный приток капитала в акции. В итоге высоколиквидные бумаги закрылись разнонаправлено. Акции Газпром нефти (SIBN) подорожали на 2.9%, Лукойла (LKOH) — на 2.0%, Газпрома (GAZP) — на 1.8%. Тем временем Аэрофлот (AFLT) подешевел на 1.9%, ММК (MAGN) — на 0.8%, Алроса (ALRS) — на 0.5%.
Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Самараэнерго (SAGO) подорожали на 4.7%, Красного Октября (KROT) — на 3.8%, РуссНефти (RNFT) — на 3.7%.
Фондовые индексы США понизились на 1.4% — 2.9%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются разнонаправленно. Европейские индексы закрылись в плюсе, по азиатским возобновилось снижение.
Сегодня в начале торгов возможно возобновление коррекции вниз по индексу РТС. Инвесторы на мировых рынках, судя по динамике фондовых индексов и доходности казначейских облигаций США, вновь отдают предпочтение активам с низким уровнем риска (так, доходность десятилетних казначейских бумаг вчера понизилась с 2.85% годовых до 2.77% — минимум с начала февраля текущего года).
Во второй половине дня повлиять на настрой трейдеров могут данные по ВВП США (15:30 мск, окончательная оценка за четвертый квартал прошедшего года). Кроме того, в 17:30 мск выйдет отчет Минэнергетики США по запасам нефти (ожидается небольшое сокращение).
На валютном рынке в начале торгов возможно некоторое повышение по паре доллар-рубль под влиянием внешнего фона.
Прайм: последние новости
Биржи АТР снижаются на ослаблении индексов США Биткоин дешевеет более чем на 6% на новостях о запрете рекламы криптовалют в Twitter Биржи Европы растут более чем на 1% вслед за рекордом за 2,5 года на Уолл-стрит
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