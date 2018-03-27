Кабмин вносит в Думу законопроект о запрете установления в морских портах цен в валюте

"Законопроект направлен на исключение возможности установления цен на услуги, оказываемые в морских портах РФ, в иностранной валюте или условных единицах, что в связи с негативными изменениями курса национальной валюты приводит к значительному росту стоимости таких услуг для российских юридических лиц", — говорится в пояснительной записке к распоряжению.

Законопроектом предлагается дополнить статью 18 Федерального закона от 8 ноября 2007 года N261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» положением, в соответствии с которым цены, тарифы, расценки, ставки и т.п. на услуги в морском порту должны быть выражены в рублях.

Одновременно вводится требование о том, что установление цен, тарифов, расценок, ставок и т.п. в иностранной валюте или условных денежных единицах при осуществлении расчетов за услуги в морском порту РФ допускается только в случаях, определенных федеральным законом.

В пояснительной записке отмечается, что принятие закона позволит снизить издержки российских компаний на транспортировку грузов морским путем.