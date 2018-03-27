Золото дешевеет на фоне ослабления безрисковых настроений

Цена на золото во вторник утром снижается, давление на показатель оказывает ослабление геополитического напряжения, связанного с опасностью торговой войны между США Китаем , свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.56 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 1 доллар, или на 0,07% — до 1354 долларов за тройскую унцию. Стоимость майского фьючерса на серебро росла на 0,34% — до 16,74 доллара за унцию.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп подписал меморандум "О борьбе с экономической агрессией Китая", в рамках которого в США планируется введение импортных пошлин на продукцию из Китая. КНР в свою очередь объявила о возможном введении импортных пошлин на ряд американских товаров.

Золото традиционно считается безопасным активом, поэтому спрос на него повышается на фоне геополитической неопределенности, а на фоне ослабления безрисковых настроений, наоборот, снижается. Такая динамика приводит к удешевлению металла.