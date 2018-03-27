Биржи АТР растут вслед за индексами США и на фоне ослабления опасений о торговой войне

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) утром во вторник растут, следуя динамике американских индексов накануне, которые перешли к росту на фоне новой риторики Китая США по вопросу торгового взаимодействия, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.14 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,97%, до 3164,02 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 2,21%, до 1829,98 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,91%, до 30826,46 пункта. Корейский KOSPI поднимался на 0,68%, до 2453,61 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,73%, до 5832,6 пункта, Nikkei 225 — на 2,21%, до 21227,27 пунктов.

Трейдеры по-прежнему следят за развитием торговых отношений между двумя крупнейшими экономиками мира — США и Китаем. На прошлой неделе страны президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий ввести ограничения в отношении продукции из Китая, что, по его словам, может стоить Пекину 60 миллиардов долларов. Пекин ответил на это также протекционистской риторикой и объявил, что страна рассматривает варианты введения импортных пошлин на ряд товаров из США, среди 120 наименований — свежие фрукты, сухофрукты, орехи, вино, женьшень, бесшовные стальные трубы.

При этом, как пишет издание The Wall Street Journal, инвесторы к концу понедельника были слегка успокоены сообщениями о том, что Китай и США начали переговоры по поводу того, чтобы не допустить торговой войны. В понедельник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин также заявил, что Китай готов к диалогу с США на тему противоречий в торговле. А министр финансов США Стивен Мнучин в интервью Fox News выразил надежду на то, что стороны достигнут соглашения, чтобы избежать введения ввозных пошлин.

Японские биржи растут вследствие коррекционного снижения курса иены.