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Цены на нефть растут
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Цены на нефть растут
RT на русском
1 час назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае увеличились на 0,24% — до $70,29 за баррель.
Майские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,41%, составив $65,82 за баррель.
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