Цены на нефть растут

Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае увеличились на 0,24% — до $70,29 за баррель.

Майские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,41%, составив $65,82 за баррель.