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Майнинг Ethereum на видеокартах скоро закончится
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Майнинг Ethereum на видеокартах скоро закончится 

Игромания.ру 1 час назад
Фото: Игромания.ру
Как сообщает аналитик Susquehanna Financial Кристофер Роланд, у компании Bitmain уже готов специализированный чип для добычи второй по популярности криптовалюты — Ethereum. Таким образом, майнинг Ethereum на видеокартах вскоре может потерять всякий смысл, как это ранее случилось с биткойном.
По данным источника, Bitmain планирует начать поставки ASIC для Ethereum во втором квартале 2018 года. Сейчас компания выпускает от 70% до 80% ASIC для добычи биткойнов. Разумеется, первая партия чипов для добычи Ethereum будет достаточно небольшой, однако вслед за Bitmain выпуск подобных устройств освоят и другие производители.
По неофициальным данным, продажа видеокарт для майнинга приносит NVIDIA около 10% выручки, а AMD — около 20%.
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