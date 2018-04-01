Intel разработала эффективный Ускоритель для добычи Bitcoin

Bitcoin уже давно добывают на специализированных аппаратных устройствах, так называемых ASIC-адаптерах (асиках), в основе которых находятся интегральные схемы, рассчитанные на работу с конкретным алгоритмом шифрования. В случае с Bitcoin — это SHA-256. С момента появления ASIC в открытом доступе низкоэффективная добыча Bitcoin при помощи GPU потеряла всякий смысл. Какое-то время добыча на «асиках» продолжит оставаться актуальной, но работы по улучшению этой технологии постоянно ведутся. Собственное решение по увеличению эффективности ASIC разработала компания Intel , называется оно «ускоритель по добыче Bitcoin».

Ускоритель производства Intel пока представлен только в виде бумажных чертежей, описаний и схем. В патентных документах, в частности, говорится, что устройство позволит снизить энергозатраты при добыче криптовалюты путем оптимизации множества процессов, задействованных при криптодобыче. Специалисты Intel уверены, что смогут снизить энергопотребление вплоть до 35%, а ведь известно, что расходы на электричество играют в майнинге чуть ли не главную роль. При этом ускоритель майнинга Intel не будет ориентирован исключительно на работу с алгоритмом SHA-256. Его можно будет использовать для любых других алгоритмов.

Напомним, на днях крупнейший производитель майнингового оборудования Bitmain заявил, что им были разработаны интегральные схемы по добыче Ethereum. Выход на рынок первых ASIC-адаптеров для добычи «эфира» намечен на второй квартал текущего года. Это означает, что во второй половине 2018 года вторичный рынок могут наводнить видеокарты, приобретаемые ранее для майнинговых ферм по добыче Ethereum. С выходом «асиков» смысл добычи «эфира» на GPU канет в Лету.