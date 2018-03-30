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Bitmain: Добывать «эфир» скоро можно будет при помощи ASIC-адаптера
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Bitmain: Добывать «эфир» скоро можно будет при помощи ASIC-адаптера 

MDDevice 1 час назад
Фото: MDDevice
Добыча Bitcoin при помощи видеокарт считается «делами давно минувших дней» и еще «приданьем старины глубокой». Теперь это только ASIC-адаптеры, «заточенные» нарочно для подобных целей. Но на свете есть множество других криптовалют, чья добыча на GPU все еще является чрезвычайно считается эффективной и денежной. Вершину этого рейтинга занимает «эфир». Именно добыча этой крипты считается приоритетной у майнеров, поскольку процесс все еще остается сравнительно простым, да и к тому же цена этого актива все еще интересна. Но уже совсем скоро радости GPU-майнеров «эфира» придет решительный конец.
Все дело в новых ASIC-адаптерах. Компания Bitmain, один из лидеров по созданию специализированного оборудования для добычи Bitcoin, объявила об окончании разработки ASIC-адаптеров, ориентированных на добычу Ethereum. Другими словами, повторяется история Bitcoin, только с другим действующим лицом в главные роли. Bitmain обещает начать поставку специализированных под добычу Ethereum ферм уже во втором квартале текущего года.
Что в этом случае ждет майнеров с традиционными видеокартами? Первое время, пока интегральных схем для добычи «эфира» будет мало, фермы продолжат функционировать в привычном режиме. Но продлится это всего несколько месяцев, после чего доски объявлений начнут лопаться под наплывом объявлений о продаже бывших в употреблении видеокарт. Впрочем, некоторая часть майнеров наверняка переключится на добычу других криптовалют, так что хоронить GPU-майнинг все-таки пока рано.
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