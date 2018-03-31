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Во Всемирный день информирования об аутизме пройдут шествие по Невскому проспекту и флешмоб «Зажги синим»
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Во Всемирный день информирования об аутизме пройдут шествие по Невскому проспекту и флешмоб «Зажги синим» 

Собака 35 минут назад
Фото: Собака
В понедельник, 2 апреля, провозглашен Всемирный день информирования о проблеме аутизма, в честь которого в центре Петербурга состоятся акции.
На Невском проспекте пройдет уличная акция «Мы тут рядом» центра «Антон тут рядом». Шествие начнется в 16.00 и пройдет по маршруту от Гостиного двора до Аничкова моста и закончится на Малой Садовой.
А в 17.00 на Малой Садовой состоится концерт оркестра «Антон тут рядом».
Также Петербург примет участие во всемирной акции «Зажги синим». Синий цвет является цветом аутизма, и 2 апреля у главных достопримечательностей города — Дворцового моста, дома Зингера, Михайловского театра, ТЮЗа и других — включат синюю подсветку.
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