В окружной столице приглашают горожан поддержать всемирную акцию «Зажги синим!»

Во Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма культурно-досуговый центр «Октябрь» проведет для горожан детскую игровую программу «Синие краски моего мира». Пространство конкурсного зала будет поделено на игровые зоны, где каждый гость сможет выбрать занятие на свой выбор: рисование песком, мягкая зона со спортивными матами, мини-кинотеатр, батутная зона, сухой бассейн, зона с ростовыми куклами.

Юные хантымансийцы вместе со сказочными героями отправятся на весёлом паровозике в незабываемое путешествие в поэтический мир Сергея Михалкова . На станциях они встретятся с героями произведений писателя. Для ребят состоится также выступление фольклорного коллектива, который исполнит вокальные композиции с применением шумовых музыкальных инструментов.

После игровой программы организаторы и гости поддержат Всероссийскую акцию «Зажги синим!», запустив в небо гелиевые шары синего цвета.

Игровая программа для детей «Синие краски моего мира» состоится 2 апреля в 18:00 в конкурсном зале культурно-досугового центра «Октябрь». Вход свободный.