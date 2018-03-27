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В окружной столице приглашают горожан поддержать всемирную акцию «Зажги синим!»
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В окружной столице приглашают горожан поддержать всемирную акцию «Зажги синим!» 

Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска 4 часа назад
Фото: Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска
Во Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма культурно-досуговый центр «Октябрь» проведет для горожан детскую игровую программу «Синие краски моего мира». Пространство конкурсного зала будет поделено на игровые зоны, где каждый гость сможет выбрать занятие на свой выбор: рисование песком, мягкая зона со спортивными матами, мини-кинотеатр, батутная зона, сухой бассейн, зона с ростовыми куклами.
Юные хантымансийцы вместе со сказочными героями отправятся на весёлом паровозике в незабываемое путешествие в поэтический мир Сергея Михалкова. На станциях они встретятся с героями произведений писателя. Для ребят состоится также выступление фольклорного коллектива, который исполнит вокальные композиции с применением шумовых музыкальных инструментов.
После игровой программы организаторы и гости поддержат Всероссийскую акцию «Зажги синим!», запустив в небо гелиевые шары синего цвета.
Игровая программа для детей «Синие краски моего мира» состоится 2 апреля в 18:00 в конкурсном зале культурно-досугового центра «Октябрь». Вход свободный.
Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска: последние новости
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