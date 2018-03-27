ТРЦ «АУРА» проводит акцию с главным призом — автомобилем

С 1 марта по 14 апреля в ТРЦ «АУРА» проходит грандиозная акция «Вообрази, что будет», в рамках которой жители Новосибирска смогут выиграть шикарный автомобиль NISSAN ALMERA и другие ценные призы.

ТРЦ «АУРА» начинает весну с масштабной акции «Вообрази, что будет», в которой каждый может испытать удачу, приняв участие. Чтобы побороться за ценный приз, нужно совершить покупки в магазинах ТРЦ «АУРА» на сумму от 2 000 рублей в одном чеке в период с 1 марта по 13 апреля 2018 года включительно, показать чек и получить купон на стойке информации. В финальный день акции, 14 апреля, опустить собранные купоны в специальный ящик в центральном атриуме ТРЦ «АУРА» с 10.00 до 15.30.

Чтобы увеличить свои шансы на победу, нужно иметь как можно больше купонов: при предъявлении чека из магазинов особыми условиями, можно получить два купона. Если покупка оплачивалась с помощью АУРАКАРД*, то будет выдан один дополнительный купон.

Совершите свой удачный шоппинг и станьте счастливым обладателем нового автомобиля вместе с ТРЦ «АУРА».

Сроки проведения акции: 01 марта-14 апреля 2018 г. Организатор акции: ООО «СибСтройИнвест»

Подробная информация об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения доступна на сайте: https://promoaura.planeta-mall.ru/?utm_source=vk.com&utm_medium=social&utm_campaign=c-1-marta-i-do-14-aprelya-v-aure—grandi

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