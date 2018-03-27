Опрос: рейтинг Трампа достиг самой высокой отметки за 11 месяцев

ВАШИНГТОН, 27 марта. / ТАСС /. Уровень поддержки президента США Дональда Трампа вырос за последний месяц на 7 п. п., достигнув отметки в 42%, что стало самым высоким показателем для республиканца за последние 11 месяцев. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник результаты опроса общественного мнения, проведенного телекомпанией CNN.

В общей сложности 42% респондентов одобряют то, как глава государства исполняет свои обязанности, тогда как 54% остаются недовольны его работой. По сравнению с аналогичным исследованием, проведенным в феврале, показатели увеличились на 7 п. п. : среди республиканцев — с 80% до 86%, среди независимых — с 35% до 41%. Несмотря на то, что уровень поддержки Трампа является самым низким среди его предшественников за долгие годы, на данном этапе первого президентского срока он отстает от Барака Обамы Рональда Рейгана всего на 4 п. п., отмечает CNN.

Наиболее положительно опрошенные отзываются об экономической политике, которую проводит американский лидер: 48% ее одобряют, а 45% ею недовольны. Вместе с тем в отношении торговли нашлось больше неудовлетворенных действиями президента: 50% выступают против, а 38% — за. Внешнеполитический курс Трампа одобряют 39% американцев, 53% отзываются о нем негативно.

47% граждан США полагают, что республиканец действует в отношении России недостаточно жестко, тогда как обратного мнения придерживается 41% респондентов.

В телефонном опросе, проведенном 22-25 марта, приняли участие свыше 1 тыс. американцев. Погрешность составляет 3,7%.