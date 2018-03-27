ОБЗОР — Ипотека бьет рекорды: К концу 2017 г она составила 44% кредитов россиян

МОСКВА , 27 мар /ПРАЙМ/. Быстрый рост кредитного портфеля населения в прошлом году и в первую очередь ипотеки, которая на конец 2017 года составила 44% всей задолженности россиян перед банками, позволяет говорить о буме потребительского кредитования, считают эксперты РИА Рейтинг. Основная причина роста — снижение процентных ставок и как следствие — увеличение потребительской уверенности. По мнению аналитиков рейтингового агентства, в 2018 году розничное кредитование вырастет еще на 15-17% в реальном выражении.

Росстата. ИПОТЕЧНЫЙ БУМ Рынок кредитования населения в России в 2017 году показал очень хорошие темпы роста, и можно даже утверждать, что имеет место устойчивая положительная тенденция, считают эксперты РИА Рейтинг, которые провели исследование и подготовили рейтинг российских регионов по доле просроченной задолженности населения по банковским кредитам по итогам 2017 года на основе данных Центробанка РФ

По мнению экспертов рейтингового агентства, до темпов роста 2010-13 годов, когда ежегодный прирост потребительских ссуд исчислялся десятками процентов, еще далеко, но по меркам последних лет можно уже говорить о буме потребительского кредитования, что во многом связано с быстрым ростом ипотеки.

По подсчетам исследователей, в 2017 году прирост кредитного портфеля населения наблюдался в 11 месяцах из 12, что во многом стало следствием снижения процентных ставок по розничным кредитным продуктам и увеличением потребительской уверенности. В целом же за 2017 год темпы роста розничного кредитования были на уровне 12,7% против 1,1% в 2016 году. Для сравнения, корпоративное кредитование в 2017 году в России выросло только на 0,2%, а в целом кредитование экономики в номинальном выражении за прошедший год показало прирост на 3,5%. Таким образом, основным драйвером роста кредитования экономики в 2017 году стало розничное кредитование, тогда как в предыдущие два года оно, скорее, выступало его «тормозом», считают эксперты.

Отмечается, что в отличие от начала 2010-х годов, когда кредитование населения росло в первую очередь за счет беззалогового кредитования, в прошедшем году наиболее сильный прирост показала ипотека.

"Прирост ипотечной задолженности в 2017 году был на уровне 15,4%, и на 1 января 2018 года объем задолженности по ипотечным кредитам на балансах банков (включая приобретенные права требования) составлял 5,4 триллиона рублей. На конец 2017 года на ипотечные кредиты приходилось 44% всей задолженности населения перед банками, что является рекордным уровнем за всю современную историю России", — говорится в исследовании РИА Рейтинг.

"ПУЗЫРЯ" НЕТ Несмотря на появляющуюся информацию об обеспокоенности регулятора стремительным ростом розничного кредитования, по мнению экспертов РИА Рейтинг, по крайне мере, пока рост кредитной нагрузки не приводит к нежелательным последствиям, которые чаще все выражаются в неплатежах. Напротив, по итогам 2017 года просроченная задолженность населения по банковским кредитам в номинальном выражении сократилась, правда, не очень значительно — всего на 9 миллиардов рублей до 849 миллиардов рублей на 1 января 2018 года. При этом доля просроченной задолженности в 2017 году снизилась очень заметно с 7,94% на 1 января 2017 года до 6,98% на начало текущего года, что является минимальным уровнем с апреля 2015 года.

САМЫЕ ДИСЦИПЛИНИРОВАННЫЕ

Как выяснили исследователи, самые дисциплинированные банковские заемщики живут в Приволжском федеральном округе и Крыму

По мнению экспертов, хороший результат в северных регионах можно объяснить относительно высокими доходами населения, а также компактностью их проживания, что позволяет банкам-кредиторам хорошо оценивать риски. Объяснение лидерства регионов Крымского полуострова достаточно простое: в Крыму и Севастополе российские банки стали выдавать кредиты совсем недавно по сравнению с другими регионами, поэтому заемщики еще не успели сформировать просроченную задолженность. При этом исследователи отмечают, что динамика просрочки в этих двух регионах в 2017 году была различной. Если в Севастополе и без того низкая доля просроченной задолженности снизилась на приличные 0,5 процентного пункта, то в Республике Крым было рекордное для 2017 года увеличение доли просрочки серди всех регионов России.

ПРОСРОЧЕННАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ РАСТЕТ ЛИШЬ В 10 РЕГИОНАХ

Как свидетельствуют результаты исследования РИА Рейтинг, доля просроченной задолженности в 2017 году выросла лишь у 10 регионов против 44 годом ранее.

"Наибольший рост доли просрочки в 2017 году наблюдался в Республике Крым, где она за прошедший год выросла на 1 процентный пункт. Это переместило данный регион с 1-го места по минимальному уровню просрочки на 2-ое. То есть, несмотря на столь значительный рост, данный регион по-прежнему характеризуется очень хорошей платежной дисциплиной заемщиков", — говорится в исследовании.

Также заметный рост доли просрочки в прошедшем году наблюдался в Ненецком автономном округе, Еврейской автономной области , Магаданской и Амурской областях. Как отмечают эксперты РИА Рейтинг, почти все регионы с наибольшим ростом доли просрочки — это регионы, находящиеся за Уралом, причем среди них есть как промышленно развитые регионы, так и регионы с «экономической периферии».

У ДРУГИХ ОНА СНИЖАЕТСЯ

Таким образом, просрочка сильнее всего сокращалась в Республиках Северного Кавказа, а также Южно-Уральских регионах.

При этом, отмечают эксперты, самая высокая доля просроченной задолженности, несмотря на ее существенное снижение, остается у Ингушетии (23,9%). Высокая доля просрочки зафиксирована также в Карачаево-Черкессии, Бурятии, Адыгее , Омской области, Кабардино-Балкарии, Кемеровской области, Ставропольском и Краснодарском краях. Во всех этих регионах она превышает 9%.

ДАЛЬНЕЙШИЙ РОСТ КРЕДИТОВАНИЯ

По мнению аналитиков РИА Рейтинг, ситуация с кредитованием в 2018 года будет лучше, чем в 2017 году. Розничное кредитование продолжит рост на фоне продолжения снижения ставок и снижения склонности к сбережению. Эксперты рейтингового агентства считают, что высокие темпы прироста покажут все виды розничного кредитования (ипотека, автокредитование, кредиты наличными, кредитные карты, POS-кредитование и другие), но наибольший эффект от снижения ставок будет в залоговом кредитовании. В целом, по прогнозу аналитиков РИА Рейтинг, в 2018 году розничное кредитование вырастет на 15-17% в реальном выражении.