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Бывший мэр южнокитайского города Чаочжоу Лу Чуньцзе приговорен к 12 годам тюремного заключения
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Бывший мэр южнокитайского города Чаочжоу Лу Чуньцзе приговорен к 12 годам тюремного заключения 

ИА Синьхуа 58 минут назад
Шэньчжэнь, 26 марта /Синьхуа/ — Шэньчжэньский городской народный суд средней инстанции в провинции Гуандун на юге Китая сегодня публично объявил приговор в отношении бывшего заместителя секретаря парткома города Чаочжоу, бывшего мэра города Чаочжоу Лу Чуньцзе в рамках дела о получении взяток, приговорив обвиняемого к 12 годам тюремного заключения, выплате штрафа в размере 2 млн юаней с изъятием всего имущества, полученного незаконным путем, в пользу государства.
В ходе судебного разбирательства было установлено, что с 2001 по 2015 год, обвиняемый Лу Чуньцзе занимал руководящие посты в городах Шаньтоу и Чаочжоу. В этот период он использовал служебное положение в собственных интересах, неоднократно получал в качестве взяток имущество от третьих лиц на общую сумму в размере 5775916 юаней, 7,42 млн сянганских долларов, 58 тыс. долларов США. —0—
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