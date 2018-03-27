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Saudi Aramco может провести IPO позднее в 2018 году
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Saudi Aramco может провести IPO позднее в 2018 году 

Вести.Ru 58 минут назад
Фото: Вести.Ru
Фото: Пресс-служба Saudi Aramco
Москва, 26 марта — «Вести. Экономика». Компания Saudi Aramco может провести первичное размещение своих акций во второй половине 2018 г. Об этом в интервью телеканалу Bloomberg заявил глава Saudi Aramco Амин Нассер. Он отметил, что в настоящий момент «продолжается подготовка к проведению первичного размещения». «Вопрос конкретного места и времени проведения размещения определит государство. Я думаю, мы увидим довольно большой спрос при первичном размещении компании. Необходимо провести еще много работы для того, чтобы подготовить компанию к IPO. Это очень сложный процесс. С учетом размера Saudi Aramco и ряда сложностей этот процесс требует определенного времени». Согласно озвученным планам, власти Саудовской Аравии планируют в ходе первичного размещения акций разместить до 5% Saudi Aramco. Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что IPO компании может быть отложено до 2019 г.
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