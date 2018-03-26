Рынок акций Бразилии закрылся ростом, Bovespa прибавил 0,83%

Investing.com — Фондовый рынок Бразилии завершил торги понедельника ростом за счет укрепления секторов муниципальных служб, сырья и недвижимости.

На момент закрытия на фондовой бирже Сан-Паулу Bovespa поднялся на 0,83%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Bovespa по итогам сегодняшних торгов были акции Centrais Eletricas Brasileiras SA (SA:ELET3), которые подорожали на 1,57 п. (7,41%), закрывшись на отметке в 22,75. Котировки ELETROBRAS PNB N1 (SA:ELET6) выросли на 1,72 п. (6,94%), завершив торги на уровне 26,50. Бумаги MAGAZ LUIZA ON NM (SA:MGLU3) выросли в цене на 5,18 п. (5,46%), закрывшись на отметке 99,98.

Лидерами падения стали акции BRF-Brasil Foods SA (SA:BRFS3), цена которых упала на 0,64 п. (2,68%), завершив сессию на отметке 23,23. Акции CIELO ON NM (SA:CIEL3) поднялись на 0,31 п. (1,45%), закрывшись на уровне 21,00, а KROTON ON NM (SA:KROT3) снизились в цене на 0,24 п. (1,75%) и завершили торги на отметке 13,46.

На фондовой бирже Сан-Паулу количество подорожавших бумаг (264) превысило количество закрывшихся в минусе (182), а котировки 38 акций практически не изменились.

Котировки акций BRF-Brasil Foods SA (SA:BRFS3) упали до минимума, снизившись на 2,68%, 0,64 п., и завершили торги на отметке 23,23. Котировки акций MAGAZ LUIZA ON NM (SA:MGLU3) выросли до исторического максимума, подорожав на 5,46%, 5,18 п., и завершили торги на отметке 99,98.

Индекс волатильности CBOE Brazil Etf Volatility, который формируется на основе показателей торговли опционами на Bovespa, упал на 2,47% до отметки 31.62.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в апреле прибавил 0,27%, или 3,70, достигнув отметки $1.353,60 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае снизились на 0,58%, или 0,38, до $65,50 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на кофе США С с поставкой в мае подорожали на 0,72%, или 0,84, до отметки $118,17.

Между тем на рынке Форекс пара USD/BRL снизилась на 0,11% до 3,3082, а котировки EUR/BRL повысились на 0,65%, достигнув отметки 4,1185.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,52% до 88,64.