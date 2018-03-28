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Из Восточной Гуты с начала гумпауз вышли более 128 тысяч человек
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Из Восточной Гуты с начала гумпауз вышли более 128 тысяч человек 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: РИА Новости
РИА Новости. Всего с начала действия «гуманитарных пауз» из Восточной Гуты при содействии Центра по примирению организован выход более 128 тысяч человек — МО РФ
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