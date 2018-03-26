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Лондон признан крупнейшим финансовым центром мира
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Лондон признан крупнейшим финансовым центром мира 

360tv.ru 47 минут назад
Фото: 360tv.ru
Столица Великобритании продолжает возглавлять список крупнейших финансовых центров мира, несмотря на решение Соединенного королевства покинуть Евросоюз. Об этом свидетельствует обзор финансовой консалтинговой компании Z/Yen Group Ltd, рассчитывающей индикатор Global Financial Centres Index (GFCI), сообщил «Интерфакс».
Занимающий вторую строчку
Нью-Йорк
резко сократил отрыв от Лондона, отставая теперь лишь на один пункт. Третьим остался Гонконг, четвертым — Сингапур. На пятой позиции — Токио. В десятке ведущих центров также Шанхай, Торонто,
Сан-Франциско, Сидней и Бостон.
Москва поднялась на 83 место, обогнав Хельсинки, Ригу, Будапешт и Афины и  Санкт-Петербург, который опустился на  строчку, пишет агентство.
В списке крупнейших финансовых центров Ближнего Востока первым остался Дубай, на втором месте —
Абу-Даби. В Африке лидирует Касабланка, в Латинской Америке — Каймановы и Бермудские острова.
Индекс мировых финансовых центров публикуется с 2007 года каждые шесть месяцев. Основой для его составления является опрос среди более трех тысяч профессионалов. Рейтинг учитывает
бизнес-обстановку, финансы, инфраструктуру, человеческий капитал и репутацию.
Государственный долг США впервые в истории превысил отметку в 21 триллион долларов. Данные опубликованы на сайте американского Министерства финансов.
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