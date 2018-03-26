Лондон признан крупнейшим финансовым центром мира

Столица Великобритании продолжает возглавлять список крупнейших финансовых центров мира, несмотря на решение Соединенного королевства покинуть Евросоюз . Об этом свидетельствует обзор финансовой консалтинговой компании Z/Yen Group Ltd, рассчитывающей индикатор Global Financial Centres Index (GFCI), сообщил «Интерфакс»

Занимающий вторую строчку

резко сократил отрыв от Лондона, отставая теперь лишь на один пункт. Третьим остался Гонконг , четвертым — Сингапур . На пятой позиции — Токио. В десятке ведущих центров также Шанхай , Торонто,

Москва поднялась на 83 место, обогнав Хельсинки , Ригу, Будапешт и Афины и Санкт-Петербург , который опустился на строчку, пишет агентство.

В списке крупнейших финансовых центров Ближнего Востока первым остался Дубай , на втором месте —

Индекс мировых финансовых центров публикуется с 2007 года каждые шесть месяцев. Основой для его составления является опрос среди более трех тысяч профессионалов. Рейтинг учитывает

бизнес-обстановку, финансы, инфраструктуру, человеческий капитал и репутацию.