Лондон признан крупнейшим финансовым центром мира 

Столица Великобритании продолжает возглавлять список крупнейших финансовых центров мира, несмотря на решение Соединенного королевства покинуть Евросоюз. Об этом свидетельствует обзор финансовой консалтинговой компании Z/Yen Group Ltd, рассчитывающей индикатор Global Financial Centres Index (GFCI), сообщил «Интерфакс».
Занимающий вторую строчку
резко сократил отрыв от Лондона, отставая теперь лишь на один пункт. Третьим остался Гонконг, четвертым — Сингапур. На пятой позиции — Токио. В десятке ведущих центров также Шанхай, Торонто,
Сан-Франциско, Сидней и Бостон.
Москва поднялась на 83 место, обогнав Хельсинки, Ригу, Будапешт и Афины и Санкт-Петербург, который опустился на строчку, пишет агентство.
В списке крупнейших финансовых центров Ближнего Востока первым остался Дубай, на втором месте —
Абу-Даби. В Африке лидирует Касабланка, в Латинской Америке — Каймановы и Бермудские острова.
Индекс мировых финансовых центров публикуется с 2007 года каждые шесть месяцев. Основой для его составления является опрос среди более трех тысяч профессионалов. Рейтинг учитывает
бизнес-обстановку, финансы, инфраструктуру, человеческий капитал и репутацию.
Государственный долг США впервые в истории превысил отметку в 21 триллион долларов. Данные опубликованы на сайте американского Министерства финансов.