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Индекс САС40 на Парижской фондовой бирже упал на 28,94 пункта
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Индекс САС40 на Парижской фондовой бирже упал на 28,94 пункта
ИА Синьхуа
1 час назад
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Париж, 26 марта /
Синьхуа
/ — Сегодня при закрытии торговой
сессии на Парижской фондовой бирже индекс САС40 составил 5066,28 пункта, что оказалось на 28,94 пункта или 0,57 проц ниже показателя
предыдущего торгового дня. —0—
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