Индекс САС40 на Парижской фондовой бирже упал на 28,94 пункта

Париж, 26 марта / Синьхуа / — Сегодня при закрытии торговой

сессии на Парижской фондовой бирже индекс САС40 составил 5066,28 пункта, что оказалось на 28,94 пункта или 0,57 проц ниже показателя

предыдущего торгового дня. —0—