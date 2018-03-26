Почему рубль ослабел по отношению к доллару и евро 

Высылка российских дипломатов из США и стран ЕС спровоцировала ослабление рубля по отношению к доллару США и евро. При этом и сама американская валюта на торгах 26 марта вынуждена отражать удары негативного новостного фона. Всему виной не только разгоревшаяся на прошлой неделе «торговая война» Соединённых Штатов с Китаем из-за импортных пошлин. Ещё одним фактором давления на доллар стал запуск в КНР фьючерсных торгов на нефть в юанях. Что ждёт валютный рынок в ближайшее время — в материале RT. В понедельник, 26 марта, рубль продемонстрировал падение к доллару и евро на сообщениях о высылке российских дипломатов. Такое решение приняли страны ЕС, США и Канада в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании. Кроме того, Белый дом намерен не только выслать 60 российских представителей, но и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле. В общей сложности в Россию должны вернуться более 100 дипломатов.
На фоне этих сообщений доллар, по данным Московской биржи, вырос на 26 копеек — до 57,25 рубля. В свою очередь, евро рос на 63 копейки — до 71,03 рубля, что стало максимальным показателем с 20 марта. При этом индекс ММВБ в течение часа после объявления о высылке снижался на 1,08% — до 2 261 пункта. Индекс РТС упал на 1,3%, до 1 245 пунктов.
Как пояснил в беседе с RT аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков, ослабление российской национальной валюты является краткосрочным, и в течение недели рубль получит поддержку сразу по нескольким направлениям.
«На этой неделе для рубля важным фактором поддержки будут налоговые платежи, а также очередные размещения облигаций федерального займа. Кроме того, цена на нефть выше $70 за баррель марки Brent также блокирует попытки ослабления отечественной валюты на политических новостях», — считает Кочетов.
«Несмотря на достаточно жёсткий геополитический фон, никаких сюрпризов с рублём в краткосрочной перспективе не будет. Возможно небольшое падение до мая — буквально на 1-2%, однако далее ситуация будет улучшаться. В мае налоговый период окажет ощутимую поддержку рублю, покупки валюты возрастут», — прокомментировал RT ситуацию на валютном рынке замгенерального директора по инвестиционному анализу «Церих Кэпитал Менеджмент» Андрей Верников.
Как отмечают опрошенные RT эксперты, доллар по-прежнему находится под давлением так называемой торговой войны между США и Китаем. До конца недели волатильность американской валюты сохранится. Сейчас внимание инвесторов будет сосредоточено на заявлениях администрации Дональда Трампа.
После сильнейшего «торгового противостояния» США с Китаем на прошлой неделе, сейчас в отношении двух стран намечаются перемены. Так, The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила о переговорах между Вашингтоном и Пекином. США требует понижения пошлин Китая на американские автомобили, увеличение импорта полупроводников и расширения доступа к финансовому сектору КНР для американских компаний.
Андрей Кочетков также напоминает, что на настроении инвесторов сказалась и информация о приостановке действия пошлин на импорт стали и алюминия для ряда стран. Речь идёт о Канаде, Мексике и некоторых государствах ЕС.
Уровень цен на нефть в понедельник остался высоким, несмотря на незначительное снижение котировок. Так, фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 0,07% (до $69,76), на марку WTI — снизились на 0,36% ($65,6).
«Высокие нефтяные цены связаны с заявлениями Саудовской Аравии продлить соглашение ОПЕК по заморозке добычи на 2019 год. Нефтетрейдеры поверили, что рынок будет сбалансирован. Подкрепление также оказали геополитические опасения: грядут выборы в Венесуэле, и в апреле рынок будет находиться в напряжении, гадая, кто победит — Мадуро или его соперники», — пояснил Андрей Верников.
Юань в плюсе
Позициям доллара на валютной бирже в перспективе может угрожать и ситуация с укреплением юаня. Так, 26 марта на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) прошли первые операции по торговле нефтью в нацвалюте КНР. Как сообщило Центральное телевидение Китая, по итогам первого дня объём сделок составил 18,3 млрд юаней, в результате чего китайская валюта укрепилась по отношению к доллару на 0,16% — до 6,23 юаня.
«В краткосрочной перспективе запуск торгов на нефть в юанях никак не отразится на состоянии китайской национальной валюты. Однако в долгосрочной перспективе, с ростом объёмов торгов фьючерсами, спрос на юань может повыситься, что приведёт к его укреплению», — ожидает замдиректора аналитического департамента Alpari Анна Кокорева.
Эксперт считает, что ситуация пока не оказывает влияния на рубль, однако она может измениться, если Россия — как экспортёр нефти — начнёт торговать с КНР в юанях.
Официально Россия пока не заявляла о своём желании торговать нефтяными фьючерсами за юани, однако, по данным Главного таможенного бюро КНР, в феврале страна двенадцатый месяц подряд заняла первое место по объему поставок сырья в Китай. Как сообщает Bloomberg, Россия экспортировала в Китай 5,05 млн тонн углеводородов. Китайский импорт нефти из России в феврале вырос на 18% в годовом выражении.
«Доллар не устраивает трейдеров, так как его сильные колебания делают его ненадёжной валютой. За последнее десятилетие американская валюта изменилась в цене по отношению к золоту практически в десять раз. Если вы заключаете договор, и проводите операции, которые начинаются и кончаются на сырьевом рынке, существует вероятность потерять прибыль. Однако и импортёры, и экспортёры одинаково заинтересованы в стабильности рынка», — отметил RT генеральный директор «ИнфоТЭК-Терминал» Рустам Танкаев.
По оценке эксперта, юань в настоящий момент стабильнее доллара. Однако запуск фьючерсных торгов в нацвалюте КНР может спровоцировать у китайских компаний соблазн заработать на колебаниях курса в процессе проведения сделок.
«Китаю открываются возможности для финансовых спекуляций, и, безусловно, Китай ими воспользуется. Однако для нефтяного рынка юань пока остается всего лишь ещё одной валютой импортёров, которая будет работать наравне с другими мировыми валютами», — резюмировал Рустам Танкаев.