Почему рубль ослабел по отношению к доллару и евро

Высылка российских дипломатов из США и стран ЕС спровоцировала ослабление рубля по отношению к доллару США и евро. При этом и сама американская валюта на торгах 26 марта вынуждена отражать удары негативного новостного фона. Всему виной не только разгоревшаяся на прошлой неделе «торговая война» Соединённых Штатов с Китаем из-за импортных пошлин. Ещё одним фактором давления на доллар стал запуск в КНР фьючерсных торгов на нефть в юанях. Что ждёт валютный рынок в ближайшее время — в материале RT. В понедельник, 26 марта, рубль продемонстрировал падение к доллару и евро на сообщениях о высылке российских дипломатов. Такое решение приняли страны ЕС, США и Канада в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании . Кроме того, Белый дом намерен не только выслать 60 российских представителей, но и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле. В общей сложности в Россию должны вернуться более 100 дипломатов.

На фоне этих сообщений доллар, по данным Московской биржи, вырос на 26 копеек — до 57,25 рубля. В свою очередь, евро рос на 63 копейки — до 71,03 рубля, что стало максимальным показателем с 20 марта. При этом индекс ММВБ в течение часа после объявления о высылке снижался на 1,08% — до 2 261 пункта. Индекс РТС упал на 1,3%, до 1 245 пунктов.

«На этой неделе для рубля важным фактором поддержки будут налоговые платежи, а также очередные размещения облигаций федерального займа. Кроме того, цена на нефть выше $70 за баррель марки Brent также блокирует попытки ослабления отечественной валюты на политических новостях», — считает Кочетов. Как пояснил в беседе с RT аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков , ослабление российской национальной валюты является краткосрочным, и в течение недели рубль получит поддержку сразу по нескольким направлениям.

Андрей Верников. «Несмотря на достаточно жёсткий геополитический фон, никаких сюрпризов с рублём в краткосрочной перспективе не будет. Возможно небольшое падение до мая — буквально на 1-2%, однако далее ситуация будет улучшаться. В мае налоговый период окажет ощутимую поддержку рублю, покупки валюты возрастут», — прокомментировал RT ситуацию на валютном рынке замгенерального директора по инвестиционному анализу «Церих Кэпитал Менеджмент»

Как отмечают опрошенные RT эксперты, доллар по-прежнему находится под давлением так называемой торговой войны между США и Китаем. До конца недели волатильность американской валюты сохранится. Сейчас внимание инвесторов будет сосредоточено на заявлениях администрации Дональда Трампа

После сильнейшего «торгового противостояния» США с Китаем на прошлой неделе, сейчас в отношении двух стран намечаются перемены. Так, The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила о переговорах между Вашингтоном и Пекином. США требует понижения пошлин Китая на американские автомобили, увеличение импорта полупроводников и расширения доступа к финансовому сектору КНР для американских компаний.

Андрей Кочетков также напоминает, что на настроении инвесторов сказалась и информация о приостановке действия пошлин на импорт стали и алюминия для ряда стран. Речь идёт о Канаде, Мексике и некоторых государствах ЕС.

«Высокие нефтяные цены связаны с заявлениями Саудовской Аравии продлить соглашение ОПЕК по заморозке добычи на 2019 год. Нефтетрейдеры поверили, что рынок будет сбалансирован. Подкрепление также оказали геополитические опасения: грядут выборы в Венесуэле, и в апреле рынок будет находиться в напряжении, гадая, кто победит — Мадуро или его соперники», — пояснил Андрей Верников. Уровень цен на нефть в понедельник остался высоким, несмотря на незначительное снижение котировок. Так, фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 0,07% (до $69,76), на марку WTI — снизились на 0,36% ($65,6).

Юань в плюсе

«В краткосрочной перспективе запуск торгов на нефть в юанях никак не отразится на состоянии китайской национальной валюты. Однако в долгосрочной перспективе, с ростом объёмов торгов фьючерсами, спрос на юань может повыситься, что приведёт к его укреплению», — ожидает замдиректора аналитического департамента Alpari Анна Кокорева. Позициям доллара на валютной бирже в перспективе может угрожать и ситуация с укреплением юаня. Так, 26 марта на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) прошли первые операции по торговле нефтью в нацвалюте КНР. Как сообщило Центральное телевидение Китая, по итогам первого дня объём сделок составил 18,3 млрд юаней, в результате чего китайская валюта укрепилась по отношению к доллару на 0,16% — до 6,23 юаня.

Эксперт считает, что ситуация пока не оказывает влияния на рубль, однако она может измениться, если Россия — как экспортёр нефти — начнёт торговать с КНР в юанях.

«Доллар не устраивает трейдеров, так как его сильные колебания делают его ненадёжной валютой. За последнее десятилетие американская валюта изменилась в цене по отношению к золоту практически в десять раз. Если вы заключаете договор, и проводите операции, которые начинаются и кончаются на сырьевом рынке, существует вероятность потерять прибыль. Однако и импортёры, и экспортёры одинаково заинтересованы в стабильности рынка», — отметил RT генеральный директор «ИнфоТЭК-Терминал» Рустам Танкаев. Официально Россия пока не заявляла о своём желании торговать нефтяными фьючерсами за юани, однако, по данным Главного таможенного бюро КНР, в феврале страна двенадцатый месяц подряд заняла первое место по объему поставок сырья в Китай. Как сообщает Bloomberg, Россия экспортировала в Китай 5,05 млн тонн углеводородов. Китайский импорт нефти из России в феврале вырос на 18% в годовом выражении.