Рынок акций Италии закрылся падением, Investing.com Италия 40 снизился на 1,33%

Investing.com — Фондовый рынок Италии завершил торги понедельника падением на фоне негативной динамики со стороны секторов туризма и отдыха, здравоохранения и промышленности.

На момент закрытия на Миланской фондовой бирже Investing.com Италия 40 упал на 1,33%, достигнув 6-месячного минимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса Investing.com Италия 40 по итогам сегодняшних торгов были акции Tenaris SA (MI:TENR), которые подорожали на 0,04 п. (0,26%), закрывшись на отметке в 13,65. Котировки Stmicroelectronics (MI:STM) выросли на 0,010 п. (0,05%), завершив торги на уровне 18,605. Бумаги Yoox Net-A-Porter Group SpA (MI:YNAP) подешевели на 0,01 п. (0,03%), закрывшись на отметке 37,76.

Лидерами падения стали акции Banca Generali (MI:BGN), цена которых упала на 0,88 п. (3,23%), завершив сессию на отметке 26,38. Акции Buzzi Unicem (MI:BZU) поднялись на 0,63 п. (3,18%), закрывшись на уровне 19,35, а Banco Bpm (MI:BAMI) снизились в цене на 0,088 п. (3,06%) и завершили торги на отметке 2,803.

На Миланской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (235) превысило количество закрывшихся в плюсе (109), а котировки 27 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае потерял 0,53%, или 0,35, достигнув отметки $65,53 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне снизились на 0,36%, или 0,25, до $69,56 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в апреле подорожали на 0,39%, или 5,30, до отметки $1.355,20 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,77% до 1,2447, а котировки EUR/GBP повысились на 0,06%, достигнув отметки 0,8747.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,52% до 88,64.