Покупатели нашли новый способ экономить на товарах повседневного спроса

«За счет выгодного соотношения цена-качество сегодня уже четыре процента россиян покупают более половины товаров повседневного спроса под собственными марками торговых сетей. Это новый тренд», — говорит директор по развитию «Ромир» Инна Афанасенко.

Показатель пока невысокий, но важна динамика. За последний год число таких потребителей выросло почти в два раза. В России покупка товаров под марками торговых сетей становится для людей новым способом сэкономить. Он дополняет покупки товаров по промоакциям, около половины которых также связаны со снижением цен.

Особенно заметно расширение продуктового ассортимента под собственными торговыми марками сетей. Качество при этом не страдает. «Удельный вес товаров без замечаний для собственных торговых марок сетей даже чуть выше, чем в среднем по итогам проверок», — говорит директор НП «Росконтроль» Вадим Гитлин. Скорее качество продуктов зависит от цены, добавляет он.

К наращиванию доли товаров под собственной торговой маркой ретейлеры идут сознательно. Так они экономят на продвижении продукции и за счет этого могут предложить покупателям более низкие цены, рассказывает "Российской газете" председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов . Особенно это заметно сейчас в сегменте алкогольных напитков. Марок много, различия между ними стираются, и покупатель просто выбирает товар по более низкой цене.

"Закон о торговле ограничил возможности сетей в маркетинге. Теперь им выгоднее если и заниматься продвижением, то собственной продукции", — поясняет эксперт.

Товары под собственными торговыми марками сетей дешевле, так как ретейлеры экономят на рекламе

Есть у торговых сетей и другой мотив. Так они пытаются снять зависимость от брендов и поставщиков продовольствия.

"Ретейлеры сами начинают диктовать производителям политику и в том числе расширяют торговые полки их собственных марок за счет лояльности покупателей именно к ретейлеру", — указывает Инна Афанасенко.

Такой шаг со стороны сетей выглядит особенно логичным на фоне грядущего запрета ретейлерам возвращать непроданные продукты поставщикам. Но и в русле мировой практики эти тенденции вполне закономерны. Рост доли товаров под собственными марками сетей — мировой тренд. На рынке западных стран потребители покупают уже более трети таких товаров, указывают эксперты.

В России на рынке пока доля товаров под собственными торговыми марками сетей в разы ниже, чем за рубежом, но будет расти. Станет повышаться и спрос на такую продукцию, поскольку она дешевле.

Правда, тут могут вмешаться другие факторы. Как рассказали участники рынка, они опасаются, что могут быть введены ограничения на долю товаров на полке под собственными марками сетей. Такие инициативы уже якобы зреют в депутатском корпусе. Так законодатели хотят защитить производителей продуктов питания, которые не сотрудничают напрямую с сетями.