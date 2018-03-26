Рынок акций Норвегии закрылся падением, Oslo OBX снизился на 0,19%

Investing.com — Фондовый рынок Норвегии завершил торги понедельника падением на фоне негативной динамики со стороны секторов биотехнологий и фармацевтики, СМИ и автомобилестроения.

На момент закрытия на фондовой бирже Осло Oslo OBX подешевел на 0,19%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Oslo OBX по итогам сегодняшних торгов были акции Salmar ASA (OL:SALM), которые подорожали на 11,00 п. (3,61%), закрывшись на отметке в 316,00. Котировки Bakkafrost P/F (OL:BAKKA) выросли на 9,60 п. (2,33%), завершив торги на уровне 420,80. Бумаги BW LPG Ltd (OL:BWLPG) выросли в цене на 0,80 п. (2,24%), закрывшись на отметке 36,50.

Лидерами падения стали акции Questerre Energy (OL:QEC), цена которых упала на 0,39 п. (5,63%), завершив сессию на отметке 6,45. Акции Subsea 7 (OL:SUBC) поднялись на 3,9 п. (3,56%), закрывшись на уровне 105,8, а Norwegian Air Shuttle ASA (OL:NWC) снизились в цене на 5,50 п. (3,24%) и завершили торги на отметке 164,50.

На фондовой бирже Осло количество подешевевших бумаг (104) превысило количество закрывшихся в плюсе (78), а котировки 18 акций практически не изменились.

Котировки акций Salmar ASA (OL:SALM) выросли до исторического максимума, подорожав на 3,61%, 11,00 п., и завершили торги на отметке 316,00. Котировки акций Bakkafrost P/F (OL:BAKKA) выросли до исторического максимума, поднявшись на 2,33%, 9,60 п., и завершили торги на отметке 420,80. Котировки акций Subsea 7 (OL:SUBC) упали до 52-недельного минимума, упав на 3,56%, 3,9 п., и завершили торги на отметке 105,8. Котировки акций Norwegian Air Shuttle ASA (OL:NWC) упали до минимума, упав на 3,24%, 5,50 п., и завершили торги на отметке 164,50.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае потерял 0,44%, или 0,29, достигнув отметки $65,59 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне снизились на 0,44%, или 0,31, до $69,50 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в апреле подорожали на 0,39%, или 5,30, до отметки $1.355,20 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/NOK снизилась на 0,26% до 9,5588, а котировки USD/NOK упали на 0,93%, достигнув отметки 7,6845.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,49% до 88,66.