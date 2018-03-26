Беларусь первой в мире комплексно введет криптовалюты в закон

Так Беларусь намеревается с пользой для бюджета использовать общемировой интерес к криптовалютам. Ключевым документом, регулирующим криптосферу, стал декрет «О развитии цифровой экономики», 28 марта он вступает в силу. В декрете говорится в основном о Парке высоких технологий, который позиционируется как аналог Кремниевой долины в США и работает уже 12 лет. На его территории и легализуются криптовалюты. Оборот компаний, работающих в Парке, — около миллиарда долларов.

Декрет фактически разрешает покупать, продавать и обменивать криптовалюты, работать в качестве оператора криптоплатформы или оператора обменного пункта и по другим направлениям в сфере блокчейна и криптовалют. В феврале премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков отмечал, что власти не допустят обращения криптовалют вне Парка.

Резиденты Парка смогут проводить сделки через смарт-контракт (программный код для коммерческих операций в блокчейне). Его определение появляется в законодательстве Беларуси, говорит старший партнер юридической фирмы «Алейников и партнеры» и член совета по развитию цифровой экономики Беларуси Денис Алейников . «Физлица смогут осуществлять майнинг, мы разрешили хранить токены легально на виртуальных кошельках, разрешили обменивать, приобретать, отчуждать их за деньги, дарить и завещать», — перечисляет Алейников. Но средством платежа токены не станут — здесь позиции белорусских и российских властей сходятся. При этом до 2023 года доходы физлиц от операций с криптовалютами и от майнинга освободят от налогов. Многие крупные держатели криптовалют обращаются к белорусским юристам с вопросом получения налогового резидентства в стране, для государства это интереснее, чем мелкие доходы физлиц-любителей, уточняет юрист.

В Беларуси можно покупать, продавать и обменивать криптовалюты, стать оператором криптоплатформы

Также в Парке высоких технологий могут быть созданы операторы ICO (привлечение инвестиций для различных проектов с помощью криптовалют). Именно они будут запускать ICO-проекты своих заказчиков и рассматривать их с точки зрения легальности, структурирования и борьбы с отмыванием, рассказывает Алейников. Кроме того, в Парке будут находиться криптобиржа и операторы майнинга. Но четких правил для ICO-операторов и криптобиржи декрет не устанавливает — эта роль возложена на само криптосообщество. Фильтром для добросовестных компаний станет порядок регистрации в Парке — она будет носить разрешительный характер, подчеркивает Алейников. Налогообложения в особой зоне не будет, компании должны платить только один процент от выручки, а стабильность такого правового режима гарантируется государством до 2049 года. Ключевая цель — превратить Парк в международный центр знаний. «Если резидент приглашает иностранца на работу, он может приехать без визы из любой страны на 180 дней, также отменено получение разрешений на работу и проживание», — говорит Алейников.

Выход из криптовалют в фиатные деньги будет рассматривать Нацбанк Беларуси. Криптооператоры получат статус клиентов повышенного риска наравне с операторами казино и лотерей. Но автоматических препятствий для вывода средств это не означает.

Либерализация криптовалют в мире проходит очень постепенно, и сейчас полное или частичное правовое определение криптовалютам и операциям с ними дают Япония , США и Канада , говорит гендиректор Digital Finance Виталий Цигулев. Полная или частичная легализация и возможность оплачивать криптовалютами товары и услуги возможна также в Швейцарии Дании , Германии, Чехии Норвегии . При этом операции с криптовалютами облагаются налогами даже в тех странах, где правовой статус их не определен. «Беларусь первой из стран дает комплексное определение криптовалютной сферы в правовом поле. А размещение криптопроектов на базе Парка высоких технологий защищает инвесторов от мошенничества», — считает Цигулев.

Риски Беларуси сопоставимы с общемировыми — блокчейн как технология имеет огромные перспективы, а вот будущее отдельных криптовалют пока неясно, продолжает Цигулев. Поэтому, говорит он, есть риск получить отдачу от Парка и декрета позже, чем планировали.

По мнению основателя блокчейна Universa Александра Бородича, теневой рынок криптовалют в Беларуси все равно сохранится. «Япония, например, являясь одной из первых стран, в которой к криптовалютам пошли навстречу, недавно заявила о необходимости ужесточать регулирование криптовалют, чтобы исключить отмывание денег, чтобы злоумышленники не смогли использовать недоработки в свою пользу», — отмечает Бородич.