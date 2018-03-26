Американские автоэксперты выбирали оптимальные автомобили в сочетании цена-качество

Автоэксперты известного во всем мире портала US News & World Report составили рейтинг автомобилей, стоимость которых и надежность наиболее гармонично сочетаются. В данные параметры в том числе были включены расходы на топливо и ТО.

Далее помодельно расписаны: автомодель, розничная стоимость, количество баллов согласно пяти основных критериев (безопасность, надежность, интерьер салона, показатели производительности, а также конкретное мнение автоэкспертов) по десятибальной шкале.

Первая автомодель: Kia Sorento. Ее стоимость 25900 долларов США, 8,8 балла. Следующая в списке — Ford Edge. В розницу машина доступна за 29315 долларов (8,3 балла).

Третий результат у Honda CR-V (24150 долларов 8,9 балла). На четвертом месте в американском рейтинге — Lexus RX 350.

Ее показатели — 43270 долларов (8,7 балла). Замкнула пятерку автомодель — Acura MDX с результатом 44200 долларов (8,4 балла).

К обсуждаемому рейтингу также примкнули: Acura RDX (36000 $ 8,6 балла), Honda Odyssey (29990 $ 9,4 балла), Honda HR-V (19670 $ 8,0 баллов), Kia Soul (16200 $ 8,8 балла), Toyota Avalon (33500 $ 8,9 балла), Lexus ES (38950 $ 8,5 балла), Audi A3 (31950 $ 8,0 баллов), Toyota Camry (23495 $ 9,4 балла), Honda Fit (16190 $ 8,9 балла).