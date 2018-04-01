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Эксперт: после переговоров лидеров КНДР и КНР американцев ждут проблемы
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Эксперт: после переговоров лидеров КНДР и КНР американцев ждут проблемы 

Газета.Ru 15 минут назад
Фото: ИА Regnum
Руководитель экспертного совета «Российско-китайского комитета мира, дружбы и развития» Бронислав Виногродский отметил, что Китай пытается взаимодействовать с КНДР, чтобы снять напряжение по северокорейской ядерной программе, передает НСН.
"Могли быть разные темы (на переговорах). Я уверен, что не только ядерная программа обсуждалась. В любом случае, Китай пытается как-то взаимодействовать с КНДР, обсуждая вопросы, чтобы снять напряжение по ядерной программе. Северная Корея — это близкий сосед Китая, с которым у китайцев очень серьёзные традиционные связи.
Могут ли быть проблемы у Китая (после визита Ким Чен Ына)? Я думаю, что проблемы могут быть у того, кто попытается создать проблемы Китаю. Последнее время Китай идет на конфронтацию с теми, кто ведет себя не так, как им представляется нужным. Я имею ввиду США, которые в определенной степени диктуют повестку в этом направлении", — сказал эксперт.
В Пекине подтвердили информацию о визите делегации из Северной Кореи. Это первая зарубежная поездка Ким Чен Ына с момента избрания на пост главы КНДР. Визит в Китай и переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином проходил в атмосфере абсолютной секретности.
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