Пассажир «Шереметьева» пытался незаконно повезти 25 тыс. евро

Таможенники в аэропорту «Шереметьево» задержали мужчину, который пытался вывезти в Вильнюс 25 тысяч евро, не задекларировав их, сообщается на сайте Шереметьевской таможни.

В международном аэропорту «Шереметьево» на «зеленом коридоре» зала вылета должностным лицом таможни был остановлен пассажир, вылетавший рейсом в Вильнюс.

«В ходе проведения таможенного контроля в форме устного опроса, мужчина заявил, что имеет при себе 8 тысяч евро. При дальнейшем таможенном осмотре пассажир добровольно предъявил денежные средства в размере 25 тысяч евро, а именно: 18 тысяч евро, которые находились в матерчатом рюкзаке и 7 тысяч евро, находящиеся в кармане куртке, надетой на нем», — говорится в сообщении.