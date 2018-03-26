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Пассажир «Шереметьева» пытался незаконно повезти 25 тыс. евро
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Пассажир «Шереметьева» пытался незаконно повезти 25 тыс. евро 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Таможенники в аэропорту «Шереметьево» задержали мужчину, который пытался вывезти в Вильнюс 25 тысяч евро, не задекларировав их, сообщается на сайте Шереметьевской таможни.
В международном аэропорту «Шереметьево» на «зеленом коридоре» зала вылета должностным лицом таможни был остановлен пассажир, вылетавший рейсом в Вильнюс.
«В ходе проведения таможенного контроля в форме устного опроса, мужчина заявил, что имеет при себе 8 тысяч евро. При дальнейшем таможенном осмотре пассажир добровольно предъявил денежные средства в размере 25 тысяч евро, а именно: 18 тысяч евро, которые находились в матерчатом рюкзаке и 7 тысяч евро, находящиеся в кармане куртке, надетой на нем», — говорится в сообщении.
Таким образом, установлено, что гражданин не задекларировал по установленной законодательством форме иностранную валюту, подлежащую письменному декларированию, и тем самым совершил уголовное преступление, ответственность за которое предусмотрено частью 1 статьи 200.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
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