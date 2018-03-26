Санкт-Петербургская биржа изучает возможность торговли дикоросами

"Биржа изучает вопрос по организации торговли дикоросами и подчеркивает необходимость внесения изменений в законодательство, потому что без этого мы точно этот шаг сделать не сможем", — сказал он.

По его словам, если этот вопрос удастся урегулировать в ближайшее время, то торговля дикоросами «способна в дополнительный прозрачный оборот вывести дополнительные объемы, людей, бизнес». «Я думаю, что на миллиарды рублей счет здесь вполне может даже пойти», — сказал Рыбников.

По его словам, биржа в 2018 году планирует увеличить объем торгов минеральными удобрениями, расширив линейку продукции. «На этот год задача, которую мы перед собой ставим, — это серьезный рост объемов торгов минеральными удобрениями, расширение линейки минудобрений», — сказал он. Рыбников отметил, что сейчас биржа представляет только один вид минеральных удобрений — карбамид марки Б, но рассчитывает начать выставлять на торги «все основные виды удобрений».

"Появятся дополнительные производители и расширим линейку продуктовую, рассчитываем, что больше покупателей, больше производителей выйдет на торги", — сказал президент биржи.