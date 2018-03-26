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Санкт-Петербургская биржа изучает возможность торговли дикоросами
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Санкт-Петербургская биржа изучает возможность торговли дикоросами 

ТАСС 1 час назад
ИЖЕВСК, 26 марта. /ТАСС/. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) изучает возможность торговли дикоросами — грибами, ягодами, орехами, шишками, это может обеспечить оборот в миллиарды рублей, сообщил в понедельник журналистам президент биржи Алексей Рыбников на полях первого национального лесного форума в Ижевске.
"Биржа изучает вопрос по организации торговли дикоросами и подчеркивает необходимость внесения изменений в законодательство, потому что без этого мы точно этот шаг сделать не сможем", — сказал он.
По его словам, если этот вопрос удастся урегулировать в ближайшее время, то торговля дикоросами «способна в дополнительный прозрачный оборот вывести дополнительные объемы, людей, бизнес». «Я думаю, что на миллиарды рублей счет здесь вполне может даже пойти», — сказал Рыбников.
По его словам, биржа в 2018 году планирует увеличить объем торгов минеральными удобрениями, расширив линейку продукции. «На этот год задача, которую мы перед собой ставим, — это серьезный рост объемов торгов минеральными удобрениями, расширение линейки минудобрений», — сказал он. Рыбников отметил, что сейчас биржа представляет только один вид минеральных удобрений — карбамид марки Б, но рассчитывает начать выставлять на торги «все основные виды удобрений».
"Появятся дополнительные производители и расширим линейку продуктовую, рассчитываем, что больше покупателей, больше производителей выйдет на торги", — сказал президент биржи.
"Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая Биржа" (АО «СПбМТСБ») является крупнейшей товарной биржей России и организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, леса и стройматериалов, а также на срочном рынке.
ТАСС: последние новости
Рубль сократил рост после новостей о высылке российских дипломатов из США и стран ЕС ЦБ РФ снизил на 27 марта курс доллара до 57 руб., евро повысил до 70,57 руб. Удмуртия и Санкт-Петербургская международная биржа заключили соглашение о сотрудничестве
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