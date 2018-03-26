Binance переехал на Мальту 

На прошлой неделе крупнейшая мировая криптовалютная биржа Binance, объем ежедневных валютных операций которой оценивается в $1,7 млрд, наконец, перенесла свою штаб-квартиру на Мальту. Это островное государство традиционно считается лояльным по отношению к криптовалютным бизнесменам и инвесторам. Весь действующий штат и другие административные ресурсы Binance уже перевела на Мальту. Кроме того, в компании заявляют, что намерены нанять еще более 200 новых сотрудников на полный рабочий день для обеспечения полноценной работы компании в регионе. Несмотря на то, что перенос штаб-квартиры для любой многомиллиардной компании, такой как Binance, всегда сопровождается определенными трудностями, прежде всего финансового и законодательного регулирования, тем не менее власти Мальты делают все возможное, чтобы мировой лидер рынка блокчейн чувствовал себя на островах комфортно и свободно. По словам Silvio Schembri, секретаря парламента Мальты по вопросам финансовых услуг, цифровой экономики и инноваций, государство примет все меры, чтобы Binance осталась надолго в стране. Эти меры, уверен политик, в том числе позволят Мальте добиться собственных целей и стать настоящим «островом блокчейна». В компании в свою очередь заявляют, что существующее мальтийское законодательство поможет ей сконцентрировать свои усилия на том, чтобы развивать экономику и финансовый сектор Европы.
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