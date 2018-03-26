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Незаконный вывоз в Литву более 25 тыс. евро пресекли на таможне в Шереметьево
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Незаконный вывоз в Литву более 25 тыс. евро пресекли на таможне в Шереметьево 

Агентство «Москва» 1 час назад
Сотрудники Шереметьевской таможни пресекли незаконный вывоз из России в Литву более 25 тыс. евро, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Сотрудники Шереметьевской таможни (ФТС России) задержали гражданина Литвы, пытавшегося незаконным способом переместить через таможенную границу ЕАЭС 25 тыс. евро. В международном аэропорту Шереметьево на «зеленом коридоре» зала вылета должностным лицом таможни был остановлен пассажир, вылетавший рейсом в Вильнюс», — говорится в сообщении.
Как пояснили в пресс-службе, в ходе проведения таможенного контроля в форме устного опроса, мужчина заявил, что имеет при себе 8 тыс. евро.
«При дальнейшем таможенном осмотре пассажир добровольно предъявил денежные средства в размере 25 тыс. евро, а именно: 18 тыс. евро, которые находились в матерчатом рюкзаке и 7 тыс. евро, находящиеся в кармане куртке, надетой на нем. Таким образом, установлено, что гражданин не задекларировал по установленной законодательством форме иностранную валюту, подлежащую письменному декларированию, и тем самым совершил уголовное преступление, ответственность за которое предусмотрено ч. 1 ст. 200.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», — отмечается в сообщении.
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