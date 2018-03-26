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Удмуртия и Санкт-Петербургская международная биржа заключили соглашение о сотрудничестве
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Удмуртия и Санкт-Петербургская международная биржа заключили соглашение о сотрудничестве 

ТАСС 1 час назад
ИЖЕВСК, 26 марта. /ТАСС/. Власти Удмуртии и Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) заключили соглашение о сотрудничестве по развитию биржевых торгов лесоматериалами в ходе национального лесного форума в Ижевске. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
"Биржа и торговля лесом через биржу — максимально открытый рыночный формат работы. Никто не сможет обвинить министра или председателя правительства, что кому-то дали участок «для своих», по заниженной цене и прочее. Кроме того, первые сделки, которые сегодня состоялись, осуществлены по хорошей цене. Это шаг к развитию конкуренции", — приводит пресс-служба слова главы Удмуртии Александра Бречалова.
В пресс-службе отмечают, что сотрудничество биржи и региона будет «направлено на развитие биржевой торговли на рынках леса и лесоматериалов, использование биржевых инструментов предприятиями Удмуртии». В рамках соглашения уже подготовили план мероприятий, который предусматривает совместные проекты по реализации лесоматериалов на биржевых торгах и на электронной торговой площадке биржи.
Президент СПбМТСБ Алексей Рыбников уточнил журналистам, что в первый день торгов в республике продали 1,3 тыс. кубометров леса, а к 2018 году партнеры рассчитывают достичь объемов в «сотни тысяч кубов». По его словам, для участников торгов «биржа обеспечивает прозрачный и удобный механизм ценообразования и прозрачный и удобный механизм реализации», и " биржу можно дотянуться до максимально широкого круга потребителей и покупателей".
"Биржевая сделка в соответствии с законодательством априори считается рыночной, она признается не подлежащей дополнительному контролю со стороны налоговых властей, поэтому быстро, удобно, надежно…" — заметил Рыбников.
СПбМТСБ является крупнейшей товарной биржей России и организует биржевые торги в том числе на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, леса и стройматериалов. По итогам 2017 года объем торгов лесом на СПбМТСБ составил более 932 тыс. кубометров на общую сумму 870 млн рублей, заключено более 500 договоров. В 2018 году планируется запуск биржевых торгов лесоматериалами в ряде регионов России.
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