Удмуртия и Санкт-Петербургская международная биржа заключили соглашение о сотрудничестве

"Биржа и торговля лесом через биржу — максимально открытый рыночный формат работы. Никто не сможет обвинить министра или председателя правительства, что кому-то дали участок «для своих», по заниженной цене и прочее. Кроме того, первые сделки, которые сегодня состоялись, осуществлены по хорошей цене. Это шаг к развитию конкуренции", — приводит пресс-служба слова главы Удмуртии Александра Бречалова

В пресс-службе отмечают, что сотрудничество биржи и региона будет «направлено на развитие биржевой торговли на рынках леса и лесоматериалов, использование биржевых инструментов предприятиями Удмуртии». В рамках соглашения уже подготовили план мероприятий, который предусматривает совместные проекты по реализации лесоматериалов на биржевых торгах и на электронной торговой площадке биржи.

Президент СПбМТСБ Алексей Рыбников уточнил журналистам, что в первый день торгов в республике продали 1,3 тыс. кубометров леса, а к 2018 году партнеры рассчитывают достичь объемов в «сотни тысяч кубов». По его словам, для участников торгов «биржа обеспечивает прозрачный и удобный механизм ценообразования и прозрачный и удобный механизм реализации», и " биржу можно дотянуться до максимально широкого круга потребителей и покупателей".

"Биржевая сделка в соответствии с законодательством априори считается рыночной, она признается не подлежащей дополнительному контролю со стороны налоговых властей, поэтому быстро, удобно, надежно…" — заметил Рыбников.