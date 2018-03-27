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Новый iPhone X будет дешевле прошлогоднего
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Новый iPhone X будет дешевле прошлогоднего 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Следующее поколение смартфонов iPhone будет немного дешевле, чем нынешнее. Об этом заявил аналитик RBC Capital Амит Дарьянани.
Как мы уже писали, Apple готовится выпустить этой осенью сразу три айфона. Все они получат «безрамочный» дизайн iPhone X с «бровью» в верхней части экрана, а отличаться будут технологией изготовления экрана и его размерами.
Одно из устройств будет прямым «наследником» iPhone X — корпус тех же размеров, OLED-экран и обновленная электронная начинка. Второе, идентичное технологически, получит увеличенные экран и корпус. Наконец, третий гаджет станет удешевленной (в частности, за счет использования LCD-экрана вместо дорогостоящего OLED) версией iPhone X, вероятно с чуть более просторным экраном.
∎Планы Apple раскрыты: осенью выпустят три «айфона»читайте также
По мнению эксперта RBC Capital, Apple удешевит второе поколение iPhone X с 5,8-дюймовым дисплеем на сто долларов — с 999 до 899. При этом Plus-версия аппарата с 6,5-дюймовым экраном обойдется в 999 долларов, а оснащенная LCD-экраном с диагональю 6,1 дюйма будет оценена в диапазоне от 700 до 800 долларов.
Прогноз выглядит логичным: надежды Apple, что спрос на iPhone X окажется, несмотря на цену, высоким, не оправдались. Хотя новинка и оказалась самым продаваемым смартфоном в последнем квартале 2017-го года, в итоге продажи в штуках не дотянули до прогнозов аналитиков. В январе сообщалось, что Apple сократила заказы на производство iPhone X сразу вдвое.
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