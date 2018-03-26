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Имущество «Белохолуницкого машстройзавода» снова не удалось продать: торги длились почти полгода
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Имущество «Белохолуницкого машстройзавода» снова не удалось продать: торги длились почти полгода 

Vyatka-grad.ru 46 минут назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Открытые торги по продаже имущества ОАО «Белохолуницкий машстройзавод» признаны несостоявшимися.
Об этом сообщил портал bnkirov.ru со ссылкой на конкурсного управляющего завода-должника.
«По причине отсутствия заявок на участие в торгах», — поясняется в протоколе о признании торгов несостоявшимися.
Торги проводились в период с 3 октября 2017 года по 19 марта 2018-го — в форме публичного предложения. Имущество завода было выставлено на продажу единым лотом.
В лот входили здание складов, право аренды на земельный участок, транспорт, оборудование, 111 наименований незавершенной производством продукции и другое. Начальная цена, по которой имущество было выставлено на торги, превышала 33 млн рублей. Цена отсечения: 50% начальной цены.
Напомним, прежние попытки найти крупных покупателей для имущества завода, также оказались безрезультатны. В то же время на базе завода производство с нуля запустил уральский инвестор, создав здесь новое юрлицо.
Фото — bnkirov.ru
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