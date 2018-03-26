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Типовые квартиры в Риге подорожают в ближайшие годы — прогноз
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Типовые квартиры в Риге подорожают в ближайшие годы — прогноз 

Prian.ru 45 минут назад
Фото: Prian.ru
Лаукалес отмечает, что независимо от возможного сценария развития, рост цен в ближайшие годы не превысит 10%. Если придерживаться самого позитивного варианта, типовые квартиры подорожают на 10% в этом и 2019 году и на 7% в 2020 году. Если ориентироваться на самый негативный — на 5% в 2018 и 2019 году, но рост замедлится до 3% в 2020, сообщает The Baltic Course.
В 2017 году стоимость типовых апартаментов в пригородах Риги увеличилась на 8,9%, до €770 за квадратный метр. По словам Лаукалеса, цены выросли быстрее, чем ожидалось, так как по более ранним прогнозам, подъем должен был составить 6-7% в 2017 году.
Средняя стоимость стандартных рижских квартир в прошлом году составила 53% от рекордного значения — €1 650 евро за квадратный метр в июле 2007 года. Лаукалес отмечает, что цены, вероятно, будет расти ближайшие три или четыре года, пока не достигнут 70% от пикового показателя 2007 года.
В нашей базе — более 300 предложений по продаже квартир в Риге.
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