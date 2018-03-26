Основано на реальных российских событиях: В Голливуде снимут фильм про криптовалюты

Несмотря на неиссякаемый интерес к криптовалютам и блокчейну, в мире до сих пор не выпущено ни одной картины на эту актуальную тему.

Голливудский продюсер Саша Шапиро («Ярость», «Саботаж») решил исправить эту ситуацию. Кинематографист купил у российского блогера Гурама Инцкирвели права на экранизацию захватывающей истории, основанной на реальных событиях.

В центре сюжета фильма с рабочим названием «21 секунда» окажется гонщик-любитель. Участника российских и международных соревнований по дрэг-рейсингу втягивают в масштабную аферу, связанную с криптовалютами.

Добавим, что Гурам Инцкирвели — блогер с многомиллионной аудиторией, является признанным авторитетом в мире дрэг-рейсинга.

«Конечно, для меня большая честь быть участником большого голливудского проекта! Я абсолютно уверен, что это станет новым этапом в развитии российских автогонок, тем более, нам есть что показать и о чем рассказать в кадре», — говорит Гурам.