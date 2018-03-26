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Основано на реальных российских событиях: В Голливуде снимут фильм про криптовалюты
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Основано на реальных российских событиях: В Голливуде снимут фильм про криптовалюты 

Киноафиша 34 минуты назад
Фото: Киноафиша
Несмотря на неиссякаемый интерес к криптовалютам и блокчейну, в мире до сих пор не выпущено ни одной картины на эту актуальную тему.
Голливудский продюсер Саша Шапиро («Ярость», «Саботаж») решил исправить эту ситуацию. Кинематографист купил у российского блогера Гурама Инцкирвели права на экранизацию захватывающей истории, основанной на реальных событиях.
В центре сюжета фильма с рабочим названием «21 секунда» окажется гонщик-любитель. Участника российских и международных соревнований по дрэг-рейсингу втягивают в масштабную аферу, связанную с криптовалютами.
Добавим, что Гурам Инцкирвели — блогер с многомиллионной аудиторией, является признанным авторитетом в мире дрэг-рейсинга.
«Конечно, для меня большая честь быть участником большого голливудского проекта! Я абсолютно уверен, что это станет новым этапом в развитии российских автогонок, тем более, нам есть что показать и о чем рассказать в кадре», — говорит Гурам.
Ожидается, что съемки фильма «21 секунда» пройдут в России, США, ОАЭ и Гонконге. Драматический экшн с бюджетом в 25 миллионов долларов будет насыщен яркими сценами гонок, красивыми машинами и прекрасными девушками.
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