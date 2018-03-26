Мировые державы объявили доллару бойкот

Крупнейшие центральные банки мира на фоне политики протекционизма президента США Дональда Трампа намерены сокращать собственные запасы в долларах и наращивать резервы в евро. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитиков.

В настоящее время основная доля всех мировых валютных резервов (порядка 64 процентов) хранится в американской валюте, доля европейской валюты составляет 20 процентов. Однако, по оценкам аналитиков, условия для покупки евро в настоящее время «привлекательны, как никогда». При этом текущее положение дел на рынке не способствует росту привлекательности американской валюты, пишет агентство.

Как отметил один из ведущих аналитиков Уолл Стрит Йенс Нордвиг (Jens Nordvig), главы крупнейших центробанков уже начали проявлять интерес к покупке европейской валюты, и до 2020 года, как ожидается, из американской валюты в евро могут быть переведены более 500 миллиардов долларов.

По мнению аналитиков, доминирование доллара сохранится, однако они отмечают, что «даже небольшой сдвиг — для защиты от торговой политики Трампа или для диверсификации [собственных резервов] — может грозить серьезными последствиями», отмечает Bloomberg