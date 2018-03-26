Экономике на пользу: закон о цифровом праве создаст налоговую базу

Закон о цифровом праве выведет рынок цифровых денег из тени, положительно скажется на российской экономике, дальнейшее же будет зависеть от жесткости регулирования. Такое мнение озвучил аналитик ФГ «Калита-Финанс», эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский

Госдуму внесен проект закона, который создает базу для регулирования правоотношений в рамках «цифровой экономики».

"Проект вводит понятие «цифровые деньги» (в обиходе — «криптовалюта») и закрепляет главное правило — законным средством платежа они не являются. Но в случаях и на условиях, установленных законом (то есть в перспективе), цифровые деньги смогут использоваться физическими и юридическими лицами в качестве платежного средства… в контролируемых объемах и в дополнительно урегулированном порядке", — говорится в пояснительной записке к проекту, внесенному спикером Госдумы Вячеславом Володиным и главой комитета по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым

Планируется облегчить совершение сделок с цифровыми правами. В частности, нажатие клавиши «ОК» может стать достаточным для полноценного волеизъявления гражданина.

Прописать «криптовалюту» и другие «цифровые» понятия в законодательстве необходимо, в первую очередь, для обеспечения судебной защиты прав участников виртуальных сделок.

В верном направлении

Регулирование этой сферы назрело, так как в России успел возникнуть довольно развитый черный рынок, говорит Дмитрий Голубовский: «Кроме того, масса людей, занимающихся и разрабатывающих криптовалюты, работают где угодно, но только не дома, не в России. Так что вполне логично создать правовое поле здесь».

Движение в сторону регулирования этой отрасли — это, бесспорно, движение в верном направлении, уверен эксперт.

"Что касается использования этих денег как средства обращения, тут могут быть большие проблемы, начиная с безопасности (взлома кошельков, например) и использования этих систем криминалом для отмывания денег. Так что не стоит разрешать криптовалюты как альтернативу, но думаю, этого не будет. Электронные эквиваленты акций же нужно легализовывать и вводить в те же правовые рамки, как и ценные бумаги, чтобы это не было диким рынком, чтобы всякие персонажи не отнимали деньги у народа, а это происходит сплошь и рядом", — сказал Голубовский.

В рамках правового поля

Закон о цифровом праве выведет рынок цифровых денег из тени, и дальнейшее будет зависеть от жесткости регулирования: «У нас же есть рынок Forex, регулирование рынка благотворно повлияло на Россию, более-менее белые компании остались и работают».

"Так или иначе, выход этого сектора из тени скажется положительно на экономике в целом — хотя бы потому, что появится налоговая база, плюс те, кто хочет таким образом привлекать инвестиции, смогут делать это в рамках правового поля", — пояснил Дмитрий Голубовский.