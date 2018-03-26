В ФАС сообщили о проверке конкуренции на рынке золота и платины 

Заместитель начальника управления контроля промышленности ФАС Мария Бабикова заявила, что Федеральная антимонопольная служба России до августа 2018 года проведет анализ конкуренции на рынке золота и платины. Об этом сообщает RNS.
"В 2018 году планируется проведение анализа рынка золота и платины. Срок — август 2018 года", — сказала Бабикова.
Она также добавила, что будет подготовлен анализ рынка серебра и железорудному концентрату.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что большая часть конкурентных предприятий в России находится под влиянием госсектора.